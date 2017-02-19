أكد مسؤول بارز في الشرطة الماليزية، يوم الأحد، أن السلطات تبحث عن أربعة كوريين شماليين يشتبه في تورطهم في اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي، جراء تعرضه لهجوم في مطار كوالالمبور.

وحدد نائب قائد الشرطة الوطنية الماليزية، نور راشد إبراهيم، المشتبهين الأربعة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، قائلا إنهم غادروا البلاد في يوم تعرض نام للهجوم.

وأشار المسؤول إلى متهم خامس، وأظهر صورا لاثنين آخرين من كوريا الشمالية لم يكشف عن اسميهما، لكنهما مطلوبان أيضا من قبل الحكومة في قضية اغتيال كيم جونغ نام، الإثنين الماضي.

واعتقلت السلطات الماليزية، أربعة أشخاص، بينهم امرأتان، وصديق إحداهما، وشخص من كوريا الشمالية، وفق ما نقلت رويترز.

وذكر إبراهيم أن جميع المشتبه فيهم الأربعة، سافروا بجوازات سفر عادية وليست دبلوماسية، كما رفض تحديد المكان الذي سافروا إليها، بالنظر إلى كون الأمر ذا حساسية.

وقال رجل في منتصف الأربعينات من عمره، للطاقم الطبي في المطار، إن كيم تعرض لرش مادة كيميائية على وجهه، مشيرا إلى أنه شعر بالدوار ثم عانى نوبة صرع قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في غضون ساعات، وفق ما أورد المسؤولون الماليزيون.

وأشار إبراهيم إلى أن نتائج تشريح جثة كيم جونغ نام، الذي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في وقت سابق، لم تظهر بعد.



