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رقم الخبر: 187881 تاريخ النشر: شباط 19, 2017 الوقت: 15:57 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
مصير إطلاق فالكون 9

مصير إطلاق فالكون 9

بدأ العد التنازلي، الأحد، لإطلاق صاروخ فالكون 9 التابع لشركة "سبيس إكس" من منصة إطلاق مستأجرة من إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) في مركز كيندي للفضاء في فلوريدا.

بدأ العد التنازلي، الأحد، لإطلاق صاروخ فالكون 9 التابع لشركة "سبيس إكس" من منصة إطلاق مستأجرة من إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) في مركز كيندي للفضاء في فلوريدا.
وتحدد موعد إطلاق الصاروخ في الساعة 9:38 صباحا بالتوقيت المحلي (14:38 بتوقيت غرينتش) في مهمة نقل إمدادات ومعدات تجارب علمية لإيصالها لمحطة الفضاء الدولية. فهل ينجح إطلاقه هذه المرة؟
وقالت شركة "سبيس إكس" إنها ألغت إطلاق الصاروخ السبت قبل لحظات من إطلاقه بسبب مخاوف تتعلق بنظام التوجيه.
وكتب الملياردير إيلون ماسك، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي على تويتر بعد تأجيل الإطلاق "هناك فرصة 99 في المئة لأن يسير الأمر على ما يرام... لكن نسبة الواحدة في المئة هذه لا تستحق المجازفة."
وستتابع ناسا عن كثب إطلاق الصاروخ لمعرفة المزيد عن عمليات الشركة قبل أن تكلفها بنقل رواد فضاء على صواريخها.


 

 
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