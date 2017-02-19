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رقم الخبر: 187879 تاريخ النشر: شباط 19, 2017 الوقت: 15:58 الاقسام: عربيات  
القوات الامنية العراقية تحرر قريتين في ايمن الموصل

القوات الامنية العراقية تحرر قريتين في ايمن الموصل

أعلنت قيادة عمليات “قادمون يانينوى” عن تحرير قريتين في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، وفرضت سيطرتها على محطة الكهرباء الرئيسية بالمحافظة.

أعلنت قيادة عمليات “قادمون يانينوى” عن تحرير قريتين في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، وفرضت سيطرتها على محطة الكهرباء الرئيسية بالمحافظة.
واعلن قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله ان قطعات الشرطة الاتحادية حررت صباح اليوم قرية عذبة على طريق الموصل – بغداد، وقرية اللزاكة على الطريق القديم حمام العليل – الموصل.
وأضاف يارالله ان “القوات سيطرت أيضاً على محطة الكهرباء الرئيسية في لزاكة، فيما رفعت العلم العراقي فوق المباني”.
وكان القائد العام للقوات المسلحة، أعلن صباح اليوم الأحد (19 شباط 2017)، إنطلاق عمليات تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل. وكانت القوات الأمنية المشتركة إستعادت في (24 كانون الثاني 2017)، الساحل الأيسر لمدينة الموصل، في وقت تمكنت تلك القوات من إستعادة كافة النواحي والأقضية في نينوى، إذ لم يتبق من المحافظة سوى الجانب الأيمن من المدينة وقضاء تلعفر تحت سيطرة تنظيم “داعش”.

 

 
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