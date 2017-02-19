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رقم الخبر: 187878 تاريخ النشر: شباط 19, 2017 الوقت: 15:59 الاقسام: دوليات  
تظاهرة مؤيدة للحكومة الرومانية واخرى مناهضة لها

تظاهرة مؤيدة للحكومة الرومانية واخرى مناهضة لها

تظاهر الالاف في بيتستي بجنوب رومانيا دعما للحكومة الاشتراكية الديموقراطية.

تظاهر الالاف في بيتستي بجنوب رومانيا دعما للحكومة الاشتراكية الديموقراطية التي تواجه منذ نهاية كانون الثاني/يناير احتجاجات شعبية غير مسبوقة بعد محاولتها التخفيف من مضمون قانون لمكافحة الفساد، وفق وسائل الاعلام.
وتجمع المتظاهرون في الساحة المركزية للمدينة بناء على دعوة الفرع المحلي للحزب الحاكم (يسار) ورفعوا العلم الروماني وعلم الاتحاد الاوروبي، وفق وكالة اغيربرس للانباء.
كذلك، رفعوا لافتات كتب عليها “صوتي يحسب له حساب” و”لا تمسوا بالحكومة” و”يوهانيس، كن رئيسا لجميع الرومانيين” في اشارة الى الرئيس المنتمي الى يمين الوسط والذي يتعايش بصعوبة مع حكومة سورين غريندينو.
والغت الحكومة مرسوما كانت اصدرته في 31 كانون الثاني/يناير يلغي العقوبات بحق مرتكبي بعض جرائم الفساد في ضوء تظاهرات حاشدة غير مسبوقة منذ انهيار النظام الشيوعي في 1989.
واستمرت التظاهرات رغم تراجع التعبئة، ووجهت دعوة عبر فيسبوك الى تظاهرة جديدة مساء الاحد.
والسبت، شارك مئات من افراد العائلات في تظاهرة مناهضة للحكومة في بوخارست نظمت على شكل امثولة في التربية المدنية، اذ دعت الصغار الى رسم وابتكار لافتات امام مقر الحكومة.

 

 
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