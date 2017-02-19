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رقم الخبر: 187876 تاريخ النشر: شباط 19, 2017 الوقت: 15:56 الاقسام: عربيات  
وفاة عمر عبد الرحمن اثناء قضاء عقوبة سجن في الولايات المتحدة

وفاة عمر عبد الرحمن اثناء قضاء عقوبة سجن في الولايات المتحدة

توفي زعيم الجماعة الإسلامية المصرية عمر عبد الرحمن السبت في الولايات المتحدة.

توفي زعيم الجماعة الإسلامية المصرية عمر عبد الرحمن السبت في الولايات المتحدة حيث كان يقضي عقوبة بالسجن المؤبد فيما ارتبط اسمه بالمجموعة التي نفذت تفجير مركز التجارة العالمي بنيويورك في العام 1993.
وأكد محمد عمر، نجل عبد الرحمن، وفاة والده، قائلا “خاطبنا السلطات الأميركية والمصرية لاستلام” الجثة.

 

 
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