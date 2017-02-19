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رقم الخبر: 187874 تاريخ النشر: شباط 19, 2017 الوقت: 15:54 الاقسام: محليات  
حرس الثورة الاسلامية يبني بيوتاً للمحرومين في سيستان وبلوشستان

حرس الثورة الاسلامية يبني بيوتاً للمحرومين في سيستان وبلوشستان

أقدم حرس الثورة الإسلامية على بناء عدد من البيوت للمحرومين في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشاريعه الكبرى لإيجاد مأوى دائم للمحرومين في هذه المحافظة.

 أن المرحلة الأولى من مشاريع حرس الثورة الإسلامية الهادفة لإيجاد مأوى دائم للمحرومين من أبناء محافظة سيستان وبلوشستان، تشمل بناء ألف وحدة سكنية في كافة أنحاء المحافظة، حيث إنجز منها حتى الآن ما يقرب الثلث.
وقام حرس الثورة الإسلامية حتى الآن ببناء 150 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 60 و70 متر في مناطق "سرباز" و "قصرقند"، فيما وصل عدد الوحدات السكنية التي تم بناؤها في مناطق "زابل" و"زهك" و"هيرمند" و"نيمروز" و"هامون" الواقعة إلى الشمال من محافظة سيستان وبلوشستان إلى 140 وحدة سكنية، حيث قام بمنحها جميعاً ودون مقابل للمحرومين من أبناء هذه المناطق.
وتعتبر مشكلة إفتقار عدد كبير من العائلات المحرومة في محافظة سيستان وبلوشستان لمأوى دائم لها واحدة من أكبر المعوقات التي تحول دون تطور حياتهم المعيشية، حيث أن بعض هؤلاء المحرومين يشعون في الأكواخ والأحياء الفقيرة، وسط ظروف غير صحية.
وقد قام مقر القدس التابع للقوة البرية في حرس الثورة الإسلامية في محافظة سيستان وبلوشستان خلال السنوات الأخيرة بالعديد من الإجراءات المطلوبة لحل مشاكل الأسر المحرومة.

بناء السكن في سيستان وبلوجستانبناء السكن في سيستان وبلوجستان
بناء السكن في سيستان وبلوجستانبناء السكن في سيستان وبلوجستان
بناء السكن في سيستان وبلوجستانبناء السكن في سيستان وبلوجستان
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ تسنيم
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