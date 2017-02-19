أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، عن زيارة رسمية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، غدا الإثنين، تدوم يومين بدعوة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضح بيان من رئاسة الجمهورية الجزائرية أن المحادثات بين الرئيس بوتفليقة والسيدة ميركل ستسمح 'بتبادل وجهات النظر، لاسيما حول العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وكذا حول الوضع في المغرب العربي ومنطقة الساحل والشرق الأوسط'.

كما ستسمح الزيارة - يضيف بيان الرئاسة الجزائرية- 'بدفع التعاون والشراكة والمبادلات بين الجزائر وألمانيا'.

كما ستعقد، خلال هذه الزيارة الدورة السادسة للجنة المختلطة للتعاون الجزائري الألماني ومنتدى الأعمال بين مؤسسات البلدين.

وهذه ثاني زيارة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر بعد تلك التي قامت بها في 2008.

ونقلت تقارير إعلامية أن المستشارة الألمانية ستكون 'مرفوقة بوفد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال، إلى جانب ترسانة من الإعلاميين تفوق العشرين إعلاميا'.

وستلتقي أنجيلا ميركل، بالإضافة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول عبد المالك سلال، والعديد من المسؤولين الكبار في الدولة. كما ستحضر منتدى أعمال جزائري ألماني.

وستبحث المستشارة الألمانية إلى جانب ملفات التعاون والاستثمارات الألمانية في الجزائر مسائل سياسية وأمنية متعلقة بملفات الهجرة والتعاون في القضايا المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب وقضايا المهاجرين.

ويعتقد المترقبون لزيارة المستشارة الألمانية للجزائر أن تأخذ مسألة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين في ألمانيا حيزا هاما من محادثات المستشارة مع المسؤولين الجزائريين، مستندين في ذلك إلى الحيز الكبير الذي أخذه الموضوع خلال زيارة الوزير الأول التونسي محمد الشاهد ألمانيا الأسبوع الماضي.

وكانت ألمانيا قد طرحت، خلال زيارة الوزير الأول الجزائري إلى برلين في مطلع 2016، ملف ترحيل المهاجرين الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية في ألمانيا إلى بلادهم. وتعزز الاتفاق بعد تصنيف ألمانيا الجزائر بلدا آمنا إلى جانب تونس والمغرب.

توصلت الجزائر وألمانيا إلى اتفاق يقضي بترحيل المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين المقيمين في ألمانيا إلى بلادهم بعد إدراجها مع تونس والمغرب ضمن الدول الآمنة، وسط شجب من منظمات حقوقية انتقدت هذا الاتفاق وصنفته في خانة 'الترحيل القسري للمهاجرين'.

وخلال زيارة وزير الداخلية الجزائري 'نور الدين بدوي' ألمانيا ولقائه نظيره الألماني 'توماس دي ميزير' توصل البلدان إلى 'اتفاق مع السلطات الجزائرية بشأن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين إلى بلادهم، والتفاصيل التقنية بخصوص هذا الموضوع'.

غير أن اتفاق البلدين حول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين لقى انتقادا من المنظمات الحقوقية في كلا البلدين الجزائر وألمانيا. ونددت منظمات غير حكومة في ألمانيا بمشروع الحكومة، وركزت على القيود التي يفرضها بعض هذه الدول على حرية الرأي.

وأبدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (منظمة حقوقية غير حكومية)، منذ البداية، رفضها لهذا الاتفاق، وعبرت عن قلقها على الرعايا الجزائريين في ألمانيا، منذ زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى برلين. واعتبرت استعداد الجزائر قبول ترحيل مواطنيها من ألمانيا بمثابة 'موافقة 'رسمية للتهجير القسري لما يزيد عن 2296 شخصا من طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا'.

وبحسب الأرقام التي تقدمها هذه المنظمة الحقوقية، فإن البلدان الأوروبية ترحل أكثر من 5000 جزائري سنويا إلى الجزائر.