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رقم الخبر: 187871 تاريخ النشر: شباط 19, 2017 الوقت: 15:20 الاقسام: عربيات  
تقدمٌ مستمر للجيش السوري في ريف حلب الشرقي

تقدمٌ مستمر للجيش السوري في ريف حلب الشرقي

احكمت وحدات من الجيش السوري سيطرتها على قرى في ريف حلب الشرقي.

احكمت وحدات من الجيش السوري سيطرتها على قرى ( مغارة أبو جبار – مشرفة أبو جبار – بيجان – تل بيجان الاستراتيجي – رسم الكما – رسم الكبير – شويلخ – تل حميمة الاستراتيجي ) في ريف حلب الشرقي بعد معارك عنيفة مع ارهابيي داعش، كما طهر الجيش عشرات الكيلو مترات من الخنادق والمتاريس والسواتر التي اقامها تنظيم داعش لعرقلة تقدم الجيش في المنطقة.
في الاثناء فككت وحدات الهندسة مئات العبوات الناسفة التي زرعها ارهابيو التنظيم في القرى المحررة والأراضي الزراعية.

 

 
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