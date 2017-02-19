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رقم الخبر: 187869 تاريخ النشر: شباط 19, 2017 الوقت: 15:19 الاقسام: عربيات  
الجيش السوري يحبط هجوماً لدعش في منطقة البانوراما في دير الزور

الجيش السوري يحبط هجوماً لدعش في منطقة البانوراما في دير الزور

أحبطت وحدات الجيش السوري هجوما لمسلحي داعش على منطقة البانوراما، على المدخل الجنوبي لمدينة دير الزور.

أحبطت وحدات الجيش السوري هجوما لمسلحي داعش على منطقة البانوراما، على المدخل الجنوبي لمدينة دير الزور، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من أفراد المجموعة المهاجمة، وفرار من تبقى منهم وتدمير ذخيرتهم.
ونفذ الطيران الحربي سلسلة غارات على تجمعات وبؤر التنظيم في منطقة المقابر وأحياء المطار القديم والحميدية والصناعة ما أدى إلى تدميرها.
وأسقطت وحدات من الجيش أمس طائرة استطلاع مسيرة لتنظيم داعش، وقضت على العديد من ارهابييه فوق تلة الرواد ومحيط منطقة المقابر على أطراف مدينة دير الزور.

 

 
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