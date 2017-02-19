أحبطت وحدات الجيش السوري هجوما لمسلحي داعش على منطقة البانوراما، على المدخل الجنوبي لمدينة دير الزور، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من أفراد المجموعة المهاجمة، وفرار من تبقى منهم وتدمير ذخيرتهم.

ونفذ الطيران الحربي سلسلة غارات على تجمعات وبؤر التنظيم في منطقة المقابر وأحياء المطار القديم والحميدية والصناعة ما أدى إلى تدميرها.

وأسقطت وحدات من الجيش أمس طائرة استطلاع مسيرة لتنظيم داعش، وقضت على العديد من ارهابييه فوق تلة الرواد ومحيط منطقة المقابر على أطراف مدينة دير الزور.



