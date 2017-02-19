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رقم الخبر: 187867 تاريخ النشر: شباط 19, 2017 الوقت: 15:22 الاقسام: ثقافة وفن  
تقديم الفائزين في مهرجان القصة بدورته التاسعة عشرة

تقديم الفائزين في مهرجان القصة بدورته التاسعة عشرة

انهت الدورة التاسعة عشرة لمهرجان القصة اعمالها في القسمين الوطني والدولي وذلك من خلال تقديم الفائزين فيها.

وقد اقيم الحفل الختامي للدورة التاسعة عشرة لمهرجان القصة اليوم الاحد 19 فبراير في مركز الابداع الفكري للاطفال والاحداث.
وضمت لجنة التحكيم في القسم الدولي حكاما من ايران والمانيا واندونيسيا. واختيرت قصة "الغزال والسلحفاة" ل الويا برز نابولس من كوبا في المركز الاول. وفي المركز الثاني اختيرت قصة "تعال كن صديقي" لفاطمة توانغر مروستي من مدينة يزد بايران. وفازت في المركز الثالث قصتا  "فناء بيتنا"  لوحيد خسروي من كرمانشاه بايران و"الراعي الصادق" ل كيوان اقبالي من البرز بايران بالتقاسم.
وفي القسم الوطني لم تحصل اي قصة على المركز الاول بينما فازت قصة "العم كر" لفاطمة سيدرضائي من قزوين وقصة "الحظ السئ" لمرتضى دهقان بالمركز الثاني بالتقاسم. وفازت في المركز الثالث قصة "الوردة" لفاطمة موسوي وقصة "الحمص" لنعيمة جدي بالمركز الثالث بالتقاسم.
كما اختيرت قصص اخرى في القسم الرضوي وفي القسم الشامل المخصص لسرد القصة للاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي قسم الاحداث تم تكريم 11 مشاركا.
وتم في المراسم تكريم ميريان بونسه الملقبة ب "ميلي القاصة" من بوينس ايريس وترزا بويينغ من اسبانيا واويتا من استراليا وكلجهرة محمدي او من طاجيكستان وجاوير سانتشز اغيلار من كوستاريكا وسونغ ا كيم من كوريا الجنوبية وكريستا دامنيك كومبا ومارغواكس رجت من فرنسا ومقيم في بريطانيا وما اوريسيو باتينو من كولومبيا وشرين ماتيوس من الهند والوبا برز نابولس من كوبا وكريستا دامنيك كومبا من تنزانيا، بوصفهم قاصين دوليين مشاركين في هذه الدورة من المهرجان.





 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايبنا
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