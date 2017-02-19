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|رقم الخبر: 187864
|تاريخ النشر: شباط 19, 2017
|الوقت: 15:21
|الاقسام: عربيات
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دي ميستورا يتهم «داعش» و«جبهة النصرة» بعرقلة محاولات الهدنة في سوريا بشكل مستمر
قال المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا، اليوم الأحد، إن تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيين يحاولان باستمرار عرقلة الهدنة في سوريا.
وأكد دي ميستورا أن اتفاق وقف إطلاق النار قلل من أعمال العنف في سوريا بنسبة 70%.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن المعارضة المسلحة السورية كانت تأمل في قلب الموقف العسكري في البلاد من أجل خوض المفاوضات من موقع قوة.
وأكد دي ميستورا ضرورة أن تعي الولايات المتحدة الأمريكية أن هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي يتطلب حلا سياسيا شاملا ومعقولا في سوريا.
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