بعد استكمال تحرير الجانب الأيسر من الموصل، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انطلاق صفحة جديدة من عمليات "قادمون يا نينوى"، لتحرير الجانب الأيمن من المدينة، مؤكدًا أن القوات العراقية تعمل على "تحرير الإنسان قبل تحرير الأرض".

وفيما شدد العبادي على ضرورة "الاهتمام بالمواطنين والنازحين وتوفير الخدمات لهم"، دعا إلى "التعامل مع المواطنين بكل انسانية وتوفير جميع المستلزمات والخدمات للمناطق المحررة وتوفير كل المساعدات الممكنة".

وفي أولى نتائج البدء بتحرير الجانب الأيمن للموصل، أعلنت القوات العراقية سيطرتها على قرية عذبة على طريق "الموصل-بغداد"، وثرية اللزاكة على الطريق القديم "حمام العليل-الموصل".

وأعلن الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان سيطرة القوات العراقية على قريتين، وقال "سيطرت القوات العراقية على محطة الكهرباء الرئيسية في لزاكة ورفعت العلم العراقي فوق المباني عند الأطراف الجنوبية لثاني أكبر مدن العراق، وآخر معاقل تنظيم "داعش" في البلد.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأمنية المشتركة استعادت في 24 كانون الثاني/ يناير 2017، الساحل الأيسر لمدينة الموصل، في وقت تمكنت تلك القوات من استعادة النواحي والأقضية في نينوى، وبقي من المحافظة الجانب الأيمن من المدينة وقضاء تلعفر تحت سيطرة تنظيم "داعش".



