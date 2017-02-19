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رقم الخبر: 187861 تاريخ النشر: شباط 19, 2017 الوقت: 15:23 الاقسام: اليمن  
الجبير يزعم ان الأزمة اليمنية ستنتهي العام الجاري

الجبير يزعم ان الأزمة اليمنية ستنتهي العام الجاري

ادعى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد، إن الأزمة اليمنية ستنتهي خلال العام الجاري 2017.

وأضاف الجبير، خلال كلمة بمؤتمر الأمن ميونخ، " أعتقد أن عام 2017 ستحل فيه عددا من التحديات في الشرق الأوسط، وأعتقد أن الأزمة في اليمن سوف تنتهي خلال عام 2017.

وتابع الجبير أن بلاده ترى أن محاولة الإطاحة بما اسماه "الحكومة الشرعية في اليمن قد فشلت" وسيصبح اليمن على مسار التنمية وإعادة الإعمار، حسب تعبيره.

وتوقع الجبير، اليوم الأحد، أن تتمكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التعاطي بإيجابية مع القضايا الملتهبة بالمنطقة، مشيرا إلى أن احتواء إيران يمثل هما سعوديا أمريكيا مشتركا، وذلك في محاولة من وزير الخارجية السعودي لاستمالة الادارة الامريكية الجديدة.

هذا وتشن السعودية منذ قرابة عامين عدوانا عسكريا شرسا على اليمن وشعبه بذريعة محاولة اعادة الرئيس الفار والمستقيل عبدربه منصور هادي الى السلطة، وقد ذهب ضحية هذا العدوان الهمجي حتى الان 11 الف شهيد وعشرات آلاف الجرحى بالاضافة الى تشريد الملايين وتهجيرهم فيما بات اليمن يعاني من المجاعة وتفشي الامراض بسبب الحصار السعودي.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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