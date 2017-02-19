استقبل الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء، الشيخ اكرم الكعبي، رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم ولجنة الحشد الشعبي النيابية وبحث الجانبان مستقبل العملية السياسية ما بعد "داعش" وضرورة محاربة الارهاب الفكري والثقافي في المناطق التي احتلها التنظيم الارهابي.

السيد الحكيم ولجنة الحشد الشعبي النيابية اكدوا خلال زيارتهم الشيخ الكعبي على اهمية دعم القوات الامنية والحشد في عمليات تحرير مدينة الموصل من سيطرة "داعش".

من جهته اشاد الشيخ الكعبي بتقدم القوات الامنية في عمليات تحرير الموصل مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الامنية والحشد الشعبي في تحقيق الاهداف المنشودة في عملية التحرير بالوقت المحدد.



