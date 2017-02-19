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رقم الخبر: 187854 تاريخ النشر: شباط 19, 2017 الوقت: 14:57 الاقسام: منوعات  
عملية سرقة فريدة من نوعها!

عملية سرقة فريدة من نوعها!

وقع مواطن تركي في مدينة نغدة وسط البلاد، ضحية عملية سرقة فريدة من نوعها.

المواطن (ن.أ) البالغ من العمر 55 عاما، أحاطته إمراتان تظاهرتا بالشجار، وبدأتا بمناوشة بعضهما بالشتائم مع عراك بالأيادي.

تدخل (ن.أ)، للتفريق بين المرأتين بحسن نية، غير أن شخصاً ثالثا استغل انشغال (ن.أ) بفض الشجار، وسرق منه 350 ليرة تركية (نحو 100 دولار).

وعقب عملية السرقة، غادرت المجموعة التي تتألف من إمرأتين ورجل، مكان الشجار المفتعل على حين غرة، ليكتشف (ن.أ) أنه تعرض لعملية سرقة فريدة.

أعلم (ن.أ) الشرطة، بما جرى له، وسرعان ما أطلقت قوات الأمن عمليات بحث عن المجموعة المحترفة في عمليات السرقة، عبر الشجار المصطنع.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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