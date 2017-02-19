  • الأحد ٢٢ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , فبراير 19, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187792 تاريخ النشر: شباط 19, 2017 الوقت: 10:16 الاقسام: دوليات  
قتيل وجرحى بحادث سكك حديدية في بلجيكا

قتيل وجرحى بحادث سكك حديدية في بلجيكا

لقي شخص مصرعه وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح السبت 18 فبراير/شباط،، بسبب خروج قطار ركاب عن سكته بالقرب من محطة لوفين وسط بلجيكا.

لقي شخص مصرعه وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح السبت 18 فبراير/شباط،، بسبب خروج قطار ركاب عن سكته بالقرب من محطة لوفين وسط بلجيكا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن القتيل لم يكن من الركاب، بل صدمه القطار، فيما لا تزال الحركة متوقفة في المحطة، كما تعمل السلطات على معرفة ملابسات الحادث.
ووقع الحادث عندما كان القطار في طريقه من محطة لوفين في مدينة دي بان، إلى ساحل بحر الشمال، حيث خرجت ثلاث عربات عن مسارها بعد دقائق قليلة من الانطلاق.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/3436 sec