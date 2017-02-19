لقي شخص مصرعه وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح السبت 18 فبراير/شباط،، بسبب خروج قطار ركاب عن سكته بالقرب من محطة لوفين وسط بلجيكا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القتيل لم يكن من الركاب، بل صدمه القطار، فيما لا تزال الحركة متوقفة في المحطة، كما تعمل السلطات على معرفة ملابسات الحادث.

ووقع الحادث عندما كان القطار في طريقه من محطة لوفين في مدينة دي بان، إلى ساحل بحر الشمال، حيث خرجت ثلاث عربات عن مسارها بعد دقائق قليلة من الانطلاق.



