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رقم الخبر: 187791 تاريخ النشر: شباط 18, 2017 الوقت: 21:02 الاقسام: عربيات  
انشقاق جنرال عن جيش جنوب السودان وانضمامه للمتمردين

انشقاق جنرال عن جيش جنوب السودان وانضمامه للمتمردين

انشق جنرال من جيش جنوب السودان وانضم إلى صفوف المتمردين ليصبح المسؤول الثاني الكبير الذي يتنحى هذا الأسبوع في بلد يعاني حربا أهلية شردت أكثر من 3 ملايين مواطن.

وبعث الجنرال رسالة إلى الرئيس يعلن فيها انشقاقه، قائلا إنه سينضم إلى تمرد نائب الرئيس السابق رياك مشار.

وأكد المتحدث باسم الحكومة مايكل ماكي لويث، عبر مؤتمر صحفي في العاصمة جوبا الجمعة "انشقاق لام".

واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان عام 2013، بعد أن أقال الرئيس سلفا كير المنتمي لقبيلة الدنكا نائبه آنذاك مشار المنتمي لقبيلة النوير.

ونشبت معارك بعد ذلك على أسس عرقية وفي ديسمبر الماضي حذرت الأمم المتحدة من أن ذلك يمهد الطريق لإبادة جماعية، حيث فر ما يربو على ثلاثة ملايين شخص من ديارهم في الوطن البالغ تعداد سكانه 11 مليون نسمة.

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم/ وكالات
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