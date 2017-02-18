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رقم الخبر: 187790 تاريخ النشر: شباط 18, 2017 الوقت: 21:06 الاقسام: عربيات  
النظام البحريني يهدّد ما تبقى من جمعيات المعارضة

النظام البحريني يهدّد ما تبقى من جمعيات المعارضة

لمّحت وزارة العدل البحرينية الى أنها بصدد اتخاذ إجراءات بحقّ ما تبقى من جمعيات المعارضة في البلاد.

لمّحت وزارة العدل البحرينية الى أنها بصدد اتخاذ إجراءات بحقّ ما تبقى من جمعيات المعارضة في البلاد، وقالت إن الجمعيات السياسية فاقدة  بنحو كلي لمقومات العمل السياسي المشروع"، الأمر الذي يُنذر بإجراءات بحق ما تبقى من جمعيات المعارضة بعد حل جمعية "الوفاق" (أكبر جمعية في المملكة).
وادعت وزارة العدل في بيانها بأن الجمعيات السياسية تهدّد الاستقرار وتضرّ بأجواء العمل الديمقراطي والسياسي ومسارات تطوره".

 

 
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