قال الجيش التونسي، السبت، إنه قتل اثنين من المسلحين المتشددين واعتقل آخر، في اشتباك في جبل السمامة قرب الحدود مع الجزائر.

ومازالت قوات الأمن والجيش في حالة تأهب قصوى بعد هجوم عشرات من مسلحي تنظيم داعش على مدينة بن قردان الواقعة على الحدود مع ليبيا العام الماضي.

وقال بيان لوزارة الدفاع التونسية: "تمكنت إحدى التشكيلات العسكرية مساء الجمعة من القضاء على إرهابيين اثنين بجبل السمامة، وإصابة عدد آخر منهم والقبض على شخص مشبوه".

ونقلت رويترز عن الوزارة إنها استولت على ثلاثة بنادق في عملية ملاحقة لجماعات إرهابية تحتمي بجبال المنطقة الوعرة.