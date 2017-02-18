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|رقم الخبر: 187787
|تاريخ النشر: شباط 18, 2017
|الوقت: 20:57
|الاقسام: عربيات
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سماع دوي انفجار وانبعاث دخان في مزارع شبعا المحتلة
سماع دوي انفجار وانبعاث دخان في الجانب الإسرائيلي من #مزارع_شبعا المحتلة والمعلومات الأولية تشير الى أنه لا يوجد أي مناورة عسكرية لكيان العدو في المنطقة.
سماع دوي انفجار وانبعاث دخان في الجانب الإسرائيلي من #مزارع_شبعا المحتلة والمعلومات الأولية تشير الى أنه لا يوجد أي مناورة عسكرية لكيان العدو في المنطقة.
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