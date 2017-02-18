  • السبت ٢١ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • السبت , فبراير 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187787 تاريخ النشر: شباط 18, 2017 الوقت: 20:57 الاقسام: عربيات  
سماع دوي انفجار وانبعاث دخان في مزارع شبعا المحتلة

سماع دوي انفجار وانبعاث دخان في مزارع شبعا المحتلة

سماع دوي انفجار وانبعاث دخان في الجانب الإسرائيلي من #مزارع_شبعا المحتلة والمعلومات الأولية تشير الى أنه لا يوجد أي مناورة عسكرية لكيان العدو في المنطقة.

سماع دوي انفجار وانبعاث دخان في الجانب الإسرائيلي من #مزارع_شبعا المحتلة والمعلومات الأولية تشير الى أنه لا يوجد أي مناورة عسكرية لكيان العدو في المنطقة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0673 sec