سماع دوي انفجار وانبعاث دخان في مزارع شبعا المحتلة سماع دوي انفجار وانبعاث دخان في الجانب الإسرائيلي من #مزارع_شبعا المحتلة والمعلومات الأولية تشير الى أنه لا يوجد أي مناورة عسكرية لكيان العدو في المنطقة.