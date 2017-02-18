أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني أن على جميع الأطراف، تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) بشكل كامل وفعال حتي اكتمالها.

وذكر الموقع الإخباري للاتحاد الأوروبي، وخلال لقائين منفصلين مع كل من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، أن موغريني التي تتولى مهمة التنسيق في اللجنة المشتركة لهذه الخطة، شددت في بيان علي ضرورة التزام جميع الأطراف بتعهداتها في إطار هذا الاتفاق، مؤكدة أن الاتفاق يجري حاليا في مساره المنظور.

واعتبر بيان الاتحاد الأوروبي، أن خطة العمل المشترك الشاملة تمثل عاملا لتوطيد عملية منع الانتشار (النووي) وجزءا رئيسيا منها.



