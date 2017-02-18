عقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم السبت في المانيا تجمعا داعما للتعديل الدستوري الذي يرغب فيه الرئيس رجب طيب اردوغان واعدا امام الاف من المناصرين بملاحقة الانقلابيين.

وقال يلديريم في ملعب في اوبرهاوسن بغرب المانيا غطته الاعلام التركية التي رفعها الاف من انصار حزب العدالة والتنمية الذين يؤيدون التعديل الدستوري الذي سيطرح على استفتاء في 16 نيسان/ابريل، “ولى الزمن الذي كان فيه البعض يعطون دروسا لتركيا، تركيا ليست بلدا يمكن ترهيبه”.

وتستطيع الجالية التركية في المانيا، وهي الاكبر في العالم خارج تركيا، المشاركة في الاستفتاء.

وفي حال الموافقة عليه، ينص التعديل الدستوري على نقل السلطة التنفيذية الى الرئيس، الامر الذي ترفضه المعارضة التركية التي تتهم اردوغان بنزعة تسلطية وخصوصا منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو.

ووعد يلديريم ايضا في مداخلته بملاحقة الانقلابيين “في مخابئهم”.



