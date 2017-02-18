شنت قوات الاحتلال الصهيوني، ليلة الجمعة وفجر السبت، حملة مداهمات واسعة في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة "فلسطين الآن"، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيدين عدي ودانيا ارشيد في الخليل، واستدعت والدهما للتحقيق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مكتبة تقديم خدمات جامعية قرب جامعة البوليتكنك في مدينة الخليل المحتلة.

وانتشرت قوات الاحتلال على حاجز أبو الريش قرب المسجد الابراهيمي في الخليل بعد تعرضه لإلقاء زجاجات حارقة.

وفي ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكم، واقتحمت بعض المنازل واستجوبت بعض المواطنين دون إجراء اعتقالات.

إضافة لذلك، داهمت قوات الاحتلال، فجر أمس السبت، بلدة عورتا جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وانتشرت في أحياء البلدة أكثر من ثلاث ساعات.

وأفاد الناشط الشبابي الأسير المحرر علي لولح، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة من جديد منذ منتصف ليلة الجمعة وحتى ساعات فجر السبت، وشرعوا بدهم المنازل وفحص الهويات خاصة في الحارات الجنوبية والشمالية.

من جهة اخرى قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي يهتم بالدفاع عن حقوق المعتقلين في سجون الاحتلال)، أمس السبت، إن تدهوراً طرأ على الوضع الصحي، للأسير وليد غيث (43 عاماً)، من مدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة).

وأشار النادي في بيان له، إلى أن الأسير غيث يُعاني من مشاكل في القلب، وهو بحاجة إلى زراعة ناظمة قلبية.

وأوضحت زوجة الأسير غيث التي زارته مؤخراً في سجن الرملة، أن زوجها نُقل من سجن "النقب الصحراوي" إلى "عيادة الرملة"، بعد أن تعرض لوعكة صحية على إثرها فقدَ وعيه، مشيرة إلى أنه تعرض قبل ثلاث سنوات لجلطة، وقد أُخضع في حينه إلى عملية قلب مفتوح.

يذكر أن الأسير غيث محكوم بالسجن سبع سنوات ونصفا، ومن المفترض أن يُنهي محكوميته نهاية الشهر الجاري.

من جانبه أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن حكومة الاحتلال تشارك جماعات المستوطنين في عمليات تزوير لسرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين.

وقال المكتب، في تقرير الاستيطان الأسبوعي، إنه وبتوجيهات صريحة من وزارتي المالية والإسكان الإسرائيليتين منح ' بنك تفاحوت' أموالا من خزينة الدولة لشركة 'أمانا' الاستيطانية، عبارة عن قروض مقابل رهن الأخيرة أراضي لا توجد لها أي حقوق فيها، وإنما هي أراض بملكية فلسطينية خاصة.

وقد أوضح البنك بأن الدولة وضعت وديعة في البنك؛ لكي تشكل مصدرا لتمويل القرض، واستخدمت هذه الأموال لإقامة مبانٍ في البؤرتين الاستيطانيتين العشوائيتين 'عمونا' و'ميغرون'.

ويتبين من وثائق القرضين أن شركة 'أمانا' رهنت أراضي بملكية فلسطينية خاصة، كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت قرارات في السنوات الماضية تؤكد أن هذه الأراضي هي بملكية مواطنين فلسطينيين، ولا توجد لهذه الشركة الاستيطانية أي حقوق فيها، لكنها قدمت للبنك تصريحا كاذبا وقع عليه المستوطن زئيف حيفر رئيس شركة "أمانا" ومدير عام 'أمانا' دوف ماركوفيتش، وأختام الشركة الاستيطانية زعما فيه أنهما 'المالك الوحيد للحقوق في الأراضي'، وشكل 'بنك تفاحوت' قناة لتسريب المال في هذه الصفقة.

وفي هذا الإطار طالب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، والمؤسسات المالية الدولية بمتابعة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه وفرض العقوبات اللازمة على الجهاز المصرفي الإسرائيلي والبنوك الإسرائيلية المتورطة فيه، وعلى جميع الجهات التي تقدِّم التسهيلات المالية للمستوطنين وللاستيطان.