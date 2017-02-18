أفاد مصدر عسكري سوري بأنه لليوم السادس على التوالي، تكبدت المجموعات الإرهابية خسائر كبيرة في المعركة التي أطلقتها في الجنوب السوري على محور حي المنشية في درعا البلد تحت عنوان "الموت ولا المذلة".

وقد خسر المهاجمون وعلى رأسهم "جبهة النصرة" و"حركة أحرار الشام" أعداداً ليست بالقليلة من القتلى والجرحى بينهم مسؤولون عسكريون وميدانيون، فضلاً عن تدمير عربات وآليات مفخخة.

وتجاوز عدد القتلى 110 مسلحين بينهم 13 مسؤولاً ميدانياً وعسكرياً وعلى رأسهم المسؤول العام للمعركة المدعو "أبو المنذر الأردني" والمسؤول الإداري في "النصرة" لقطاع درعا المدعو "أبو محمد الغزوي"، كما أصيب قرابة الثلاثمئة مسلحٍ بينهم 86 أصيبوا بإعاقة دائمة، فيما جرى تدمير دبابتين ومقتل طاقميهما، فضلاً عن عدة آليات مفخخة، وتدمير أكثر من 4 آليات مزودة برشاشات ثقيلة.

كما انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة كانت تقل أحد المسؤولين العسكريين في "حركة أحرار الشام" الملقّب "أبو عرب الوادي" في مدينة الحارة في ريف درعا الشمالي الغربي.

هذا ونفذت وحدات من الجيش السوري بتغطية من سلاح الجو عمليات نوعية على تجمعات ومحاور تحرك لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة المنظمات الإرهابية الدولية في محيط مدينة دير الزور.

وذكر مراسل سانا في دير الزور أن وحدة من الجيش “أسقطت بعد رصد ومتابعة طائرة استطلاع مسيرة ومحملة بالقنابل لتنظيم “داعش” الإرهابي فوق تلة الرواد” جنوب غرب المدينة.

وأشار المراسل إلى أن سلاح الجو في الجيش السوري وجه ضربات مكثفة على تجمعات لإرهابيي تنظيم “داعش” في محيط منطقة المقابر على الأطراف الجنوبية لمدينة دير الزور ما أسفر عن “القضاء على العديد من إرهابييه”.

إلى ذلك أفادت مصادر أهلية من مدينة البوكمال “بمقتل اثنين من إرهابيي تنظيم “داعش” أحدهما عراقي الجنسية في منطقة سوق الهال” مبينة أنها “المرة الثانية خلال أسبوع والرابعة خلال شهر التي تتم فيها تصفية إرهابيين من التنظيم التكفيري في المدينة”.

ولفتت المصادر إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي “يفرض على أصحاب المحال التجارية في أغلب الشوارع الرئيسية في سوق مدينة البوكمال دفع تكاليف الشوادر التي يقوم بنصبها فوق هذه الشوارع بذريعة تجنب رصد إرهابييه من قبل طيران الاستطلاع”.

وقضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على العديد من أفراد المجموعات الإرهابية بينهم متزعمون في تنظيم “جبهة النصرة” وذلك في إطار حربها على الإرهاب التكفيري في ريفي إدلب وحماة.

وذكر مراسل سانا في حماة أن وحدات الجيش وجهت رمايات مكثفة على تجمعات ومواقع انتشار إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” في قريتي الهبيط وركايا سجنة بريف إدلب الجنوبي.

وتأكد للمراسل وفقا لمصادر أهلية من الريف الجنوبي “مقتل الإرهابي مصطفى الحسين من تنظيم “جبهة النصرة” وإصابة 7 آخرين بعد تدمير مقرهم في منطقة الجابرية وإصابة أحد المتزعمين في التنظيم “عبد العزيز البكري” مع إرهابيين اثنين وذلك بضربة محكمة لوحدة من الجيش على أحد تجمعاتهم في أطراف التمانعة”.

إلى ذلك لفت مراسل سانا إلى أن عمليات الجيش السوري المتواصلة لاجتثاث الإرهاب في ريف حماة الشمالي أسفرت عن “القضاء على متزعم في تنظيم “جبهة النصرة” يلقب بـ “أبو عمر” في قرية عطشان وتدمير سيارة مزودة برشاش ثقيل للمجموعات الإرهابية في منطقة الصياد”.

أما في الحسكة، فقد استهدف تنظيم "داعش" مسلّحي "قوات سوريا الديمقراطية" بسيارة مفخخة لدى محاولة "القوات" التقدم باتجاه مواقع "التنظيم" الإرهابي قرب جبل عبد العزيز غرب بلدة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي الغربي، ما أدى الى تدمير ثلاث عربات مصفحة وجرافتين وسيارتين رباعيتي الدفع، ومقتل عدد من المسلحين.

كذلك، قُتل خمسة مسلحين من "قوات سوريا الديمقراطية" إثر هجوم شنه مسلحوّ تنظيم "داعش" على مواقع "القوات" في قرية "المليحان" جنوب بلدة "معيزيلة" في ريف الرقة الشمالي الشرقي.

وفي إطار استهدافه للبنى التحتية في سورية ومزاعمه بالحرب على تنظيم “داعش” الارهابي دمر طيران “التحالف الأمريكي” جسر المغلة في ريف الرقة الشرقي.

وأفادت مصادر أهلية واعلامية متطابقة بأن طائرات تابعة لـــــ “التحالف الدولي ” بقيادة الولايات المتحدة استهدفت مجدداً الجمعة جسر المغلة غرب قرية معدان الواقعة على بعد نحو /60/ كم شرق مدينة الرقة “ما أدى الى خروجه من الخدمة”.

ويعد جسر المغلة آخر جسر يربط بين ضفتي نهر الفرات وبتدميره من قبل طائرات “التحالف الدولي” تصبح منطقة الجزيرة مفصولة تماماً.

وسبق لطيران “التحالف الأمريكي” أن دمر في شهري تشرين الأول وأيلول الماضيين عددا من الجسور على نهري الفرات والخابور منها جسر في بلدة الصور على نهر الخابور وآخر في بلدة البصيرة على نهر الفرات وجسر مركدا.

"حميميم" يواصل تقديم المساعدات الإنسانية بسوريا

من جانب آخر أعلن مركز "حميميم" الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا أنه قام بإيصال 26 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 6000 مواطن سوري.

وفي بيان له السبت، قال المركز "خلال الـ24 ساعة الماضية، تسلم 6580 مواطنا سوريا مساعدات إنسانية، وبلغ مجمل الإمدادات 26.1 طن"، موضحاً "أنّ سكان حي باب الحديد، وحي الأكرمية والخالدية، في حلب القديمة، والشيخ مقصود بمدينة حلب تلقوا نحو 3.75 طن من الخبز، وثلاثة آلاف حصة من الوجبات الساخنة و200 من السلات الغذائية".