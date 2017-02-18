* إفشال زحف للغزاة بمديرية جبل حبشي في تعز *الجيش واللجان الشعبية يتعقبون عناصر من العدوان في جبال يام بنهم

استهدفت قوة المدفعية والقوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان الشعبية، السبت، مواقع وتجمعات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في عدة محاور.

ففي محافظة الجوف، دكت المدفعي مواقع وتجمعات المرتزقة في منطقة الزرقة بمديرية المصلوب محققة إصابات مباشرة.

وفي تعز تعرضت تجمعات مرتزقة العدوان لقصف بصواريخ الكاتيوشا جنوب منطقة الجديد في الساحل الغربي بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف تجمعات للمرتزقة في تبة المكلكل بمدينة تعز.

وعلى النحو ذاته تعرض مرتزقة العدوان لقصف مدفعي شرق تبة السفينة في منطقة كهبوب بمحافظة لحج.

وفي محافظة شبوة، استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة في أطراف مديرية عسيلان، ما أدى إلى أصابات في صفوفهم.

كما استهدف الجيش واللجان الشعبية تحصينات للجيش السعودي في عدة مواقع عسكرية في جيزان، بالإضافة إلى قنص جندي سعودي.

وأوضح مصدر عسكري للمسيرة نت أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تحصينات الجيش السعودي في البيت الأبيض وحوش المعنق وشرق العبادية وجبل جيلة باتجاه ملحمة في جيزان، وأضاف المصدر أن وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت جندي سعودي في موقع الفريضة العسكري بجيزان.

وفي سياق منفصل شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على موقع الصبة العسكري.

هذا وتصدى الجيش واللجان الشعبية، السبت، لمحاولة زحف لمرتزقة العدوان في مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز.

وأكد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" كسر زحف المرتزقة باتجاه مناطق التبيشعة والحرم والسد بمديرية جبل حبشي في تعز.

وتأتي محاولات زحف المرتزقة بعد يوم واحد من تأمين قوات الجيش واللجان الشعبية لمنطقتي التبيشعة والحرم.

كما دمر الجيش واللجان الشعبية مساء الجمعة آلية عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان في منطقة الكدحة بمديرية مقبنة في تعز.

إلى ذلك لقي اثنان من مرتزقة العدوان مصرعهما على أيدي الجيش واللجان في كلابة وتبة الوكيل بمدينة تعز.

وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت في وقت سابق الجمعة من تأمين قريتي تبشعة والحرم بمنطقة الضباب في تعز.

وفي غضون ذلك نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية عسكرية استهدفت مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مدينة تعز مخلفة عددا من القتلى في صفوفهم.

وأفاد مصدر عسكري، أن أبطال الجيش واللجان الشعبية، قاموا، صباح السبت، بتنفيذ عملية عسكرية ضد المرتزقة في حي الجحملية ووادي صالة والتبة المسورة.

وأشار المصدر إلى مقتل 7 من المرتزقة في العملية فيما قتل آخرون إثر وقصف مدفعي على تجمعاتهم في تبة المكلكل.

وفي وقت سابق قتل عدد من المرتزقة جراء تدمير آلية تابعة لهم في منطقة الكدحة بمديرية مقبنة.

إلى ذلك أخفقت عشرات المحاولات لمرتزقة العدوان بالتقدم في جبال يام بمديرية نهم وتكبد المرتزقة خسائر فادحة خلال محاولات التقدم حيث تمكن الجيش واللجان الشعبية من إلحاق هزيمة كبيرة بالمرتزقة وتعقب تحركاتهم.

وتعقب مرتزقة العدوان في هذه المناطق مستمرة وسط انهيارات في صفوفهم وعجز تام في احراز اي تقدم رغم استمرار الغطاء الجوي وعشرات الغارات التي شنها طيران العدوان على هذه المناطق.

من جهة اخرى نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية، الجمعة، عملية عسكرية نوعية بمنطقة صبرين في محافظة الجوف انتهت بالسيطرة على موقع المسطحة.

وقال مصدر عسكري إن عملية الاقتحام الناجحة لموقع المسطحة أدت كذلك الى مصرع عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي.

وفي محافظة تعز، تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من تأمين قريتي تبشعة والحرم بمنطقة الضباب.

وعلى المستوى السياسي اكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في المانيا التي وصف فيها ما يجري في اليمن بانه ازمةـ متهما اياه بمحاولة تزييف الحقائق والهروب من المسؤولية.

وجاءت تصريحات الجبير خلال اجتماع في مدينة بون الالمانية لوزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات، والتي تطلق على نفسها "مجموعة الرباعية"، بحضور وزير خارجية سلطنة عمان.

واستنكر المصدر في بلاغ صحفي رسمي محاولات الجبير المتكررة والفاشلة تزييف الحقائق ووصف ما تشهده الجمهورية اليمنية" بالأزمة" بدلا من "العدوان العسكري المباشر" في محاولة مفضوحة للهروب والتخلي عن مسؤولية السعودية في حربها وعدوانها على الشعب اليمني وما ارتكبته من جرائم قتل وإبادة وتدمير وتشريد خلال ما يقرب العامين، ومحاولة إلقاء اللوم والمسؤولية على مرتزقة العدوان والخونة والعملاء الذين تستضيفهم الرياض في فنادقها، وتمول العديد منهم في عواصم عربية وأوروبية لمواصلة التآمر على اليمن وشعبه.

وأوضح المصدر أن تصريحات وزير خارجية دولة العدوان السعودي على اليمن، لن يُكتب لها النجاح في تغيير حقيقة ما تشهده اليمن ويراه العالم من عدوان عسكري وحصار شامل، تقوده الرياض وحلفاءها وبدعم عسكري واستخباراتي ولوجيستي من واشنطن ولندن مدفوع الثمن.

وقال: " فالمجتمع الدولي بالرغم من إهماله المتعمد وسكوته عن جرائم الحرب التي يرتكبها العدوان السعودي وخلق أسواء كارثة إنسانية في العالم، لن يسكت طويلاً أمام ما يُرتكب من عدوان وجرائم ضد الإنسانية، وسيتحرك الإعلام الشريف ودول العالم الحر وشعوبها لتجد دول التحالف السعودي ومن تواطئ معها انفسها مفضوحة ومكشوفة ومطلوبة في محاكم دولية ومحاكم مكافحة الإرهاب الدولي".

وجدد المصدر المسؤول بوزارة الخارجية بصنعاء الدعوات الصادقة والمتكررة للقيادة السعودية للنزول إلى أرض الواقع والاستفادة من دروس الحروب العدوانية الخاسرة في النهاية عبر التاريخ، وانتهاج خط الحوار اليمني – السعودي المباشر لإنهاء هذا العدوان والحرب العبثية والجلوس إلى طاولة مفاوضات بين البلدين الشقيقين وبرعاية أممية وطرح كل المواضيع التي قد تكون مصدر قلق أمني أو عسكري ومناقشتها وحلها بشكل عادل ومُرض وبضمانات دولية إن أرادت السعودية ذلك، وبما يؤدي إلى نجاح وتحقيق فعلي لجهود التسوية السياسية اليمنية- اليمنية التي ترعاها حاليا الأمم المتحدة، الأمر الذي سيساهم بطبيعة الحال في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.