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رقم الخبر: 187778 تاريخ النشر: شباط 18, 2017 الوقت: 20:28 الاقسام: محليات  
وكيل وزير البيئة الياباني في اصفهان يطّلع على خطط إدارة نهر زاينده رود

وكيل وزير البيئة الياباني في اصفهان يطّلع على خطط إدارة نهر زاينده رود

زار نائب وزير البيئة الياباني كاجي هارا والوفد المرافق له يوم السبت مدينة اصفهان (وسط ) واطلع على النشاطات البيئية في هذه المدينة.

واجتمع كاجي ها را  خلال الزيارة التي استغرقت يوما واحدا الى المدير العام لمؤسسة حماية البيئة في محافظة اصفهان حميد ظهرابي واطلع عن كثب على الاوضاع البيئية في اصفهان وبعض النشاطات البيئية التي تجري فيها.

وشرح ظهرابي في اللقاء النشاطات المرتبطة بتحسين نوعية الهواء في اصفهان في اطار برنامج لخفض نسبة تلوث الجو خلال السنوات الثلاث الماضية و كذلك خطط لادارة بيئة نهر زاينده رود وبركة كاوخوني الدولية وسبل مواجهة ظاهرة الغبار والتصحر وتحسين نوعية بنزين وزيت الغاز وتغيير نوعية الوقود في محطات اصفهان الكهربائية.

ومن جانبه وصف كاجي ها را  مدينة اصفهان بانها مدينة جميلة وخلابة مؤكدا على ضرورة التعاون البيئي في مختلف القطاعات.

واشار كاجي هارا الى موضوع الطاقات المتجددة، وقال ان ايران وكذلك مدينة اصفهان تتمتع بطاقات كبيرة في هذا المجال.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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