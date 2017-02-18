قال رئيس مؤسسة نقل الدم على أكبر بورفتح الله إن مؤشر التبرع بالدم في إيران يصل الى 27 شخص من بين ألف مما يشير الى مواكبة إيران مع البلدان المتقدمة في هذا المجال.

وتابع أن إيران حققت إنجازات كبيرة في مجال سلامة الدم مشيرا الى أن مؤشر التهاب الكبد الفيروسي (ب) و (ج) ونقص المناعة المكتسبة (الإيدز) من بين ميلوني ونصف مليون حالة تبرع دم في البلاد يقف في نفس المستوى للبلدان الأوروبية وأقل من أمريكا.

وأشار الى التعاون القائم مع الدول الاوروبية لتوفير المعايير اللازمة لسلامة الدم قائلا أن الأدوية المنتجة من مشتقات البلازما في إيران باتت معتمدة من قبل الجهات الأوروبية في هذا المجال.