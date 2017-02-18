  • السبت ٢١ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • السبت , فبراير 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187776 تاريخ النشر: شباط 18, 2017 الوقت: 20:25 الاقسام: محليات  
ايران ضمن البلدان المتقدمة في مجال التبرع بالدم

ايران ضمن البلدان المتقدمة في مجال التبرع بالدم

قال رئيس مؤسسة نقل الدم على أكبر بورفتح الله إن مؤشر التبرع بالدم في إيران يصل الى 27 شخص من بين ألف مما يشير الى مواكبة إيران مع البلدان المتقدمة في هذا المجال.

وتابع أن إيران حققت إنجازات كبيرة في مجال سلامة الدم مشيرا الى أن مؤشر التهاب الكبد الفيروسي (ب) و (ج) ونقص المناعة المكتسبة (الإيدز) من بين ميلوني ونصف مليون حالة تبرع دم في البلاد يقف في نفس المستوى للبلدان الأوروبية وأقل من أمريكا.

وأشار الى التعاون القائم مع الدول الاوروبية لتوفير المعايير اللازمة لسلامة الدم قائلا أن الأدوية المنتجة من مشتقات البلازما في إيران باتت معتمدة من قبل الجهات الأوروبية في هذا المجال.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/9955 sec