قال المدير العام بوزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط و شمال أفريقيا محمد إيراني، إن إيران والصين لهما وجهات نظر متقاربة و مشتركة حول سوريا، و بكين ترغب في تأدية دور أكبر في حل الأزمات الإقليمية خاصة الأزمة في سورية.

وصرح محمد إيراني يوم السبت في حوار مع مراسل إرنا، أنه وفي هذا الاطار ستبعث بكين ممثلها الخاص في شؤون سورية شيه شيائو يوان الى طهران الأسبوع القادم.

واعتبر إيراني، الصين بلدا مهما على الصعيد الدولي قائلا: إن إيران تولي أهمية كبيرة لتنمية علاقاتها مع الصين على كل الصعد وتعتقد أن الجانبين يجب أن يستخدما طاقاتهما لمكافحة الإرهاب و إيجاد حلول سياسية للحد من الأزمات في المنطقة.

وشدد مدير عام الخارجية الايرانية لشؤون الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، على أن الأزمات في الشرق الأوسط معقدة جدا، و إيجاد الحلول المناسبة و السلمية لها يتطلب التعاون الجدي الإقليمي و الدولي، موضحا أن الصين بالنظر الى دورها الإيجابي على الصعيد الدولي بإمكانها تأدية دور في هذا المجال.

وأشار إيراني الى أن وجهات نظر إيران و الصين متقاربة جدا لمعالجة الأزمات في المنطقة و المشاكل الموجودة خاصة بؤر الأزمة ومنها سورية، و أكد على أن اللقاءات و الزيارات الثنائية للبلدين مفيدة جدا.

و فيما يتعلق بموقف الصين من اجتماع آستانة والاجتماع المقرر عقده في جنيف، قال ايراني أن المسؤولين الصينيين يحثون على عقد هذه الاجتماعات، و لهم وجهات نظر متقاربة مع إيران، و قبل كل شيء يرون أنه لا حل عسكري لإنهاء الأزمة في سورية وإنما الحلول السلمية من شأنها إنهاء هذه الأزمة، و هذه نقطة التقاء إيران و الصين حول سورية.

و أشار الى وجهة نظر الصينيين حول دور إيران في حل الأزمة السورية و الأزمات الإقليمية الأخرى وقال: لهم وجهة نظر إيجابية جدا حول دور إيران، و هم صرحوا في اللقاءات السابقة حول هذه النقطة و أوضحوا أن طهران بذلت جهودا طيبة في هذا المجال، و استمرار هذه الجهود من شأنها أن تؤثر إيجابيا.

و تابع مدير عام الخارجية الايرانية لشؤون الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، بالقول أن الصينيين أعربوا عن رغبتهم بالمزيد من تبادل الآراء و الحوار مع الأطراف المؤثرة و منها إيران لحل الأزمات الإقليمية خاصة الأزمة في سورية .

و أضاف إيراني، أن الصين أعربت عن استعدادها للتعاون مع إيران حول الأزمة السورية و إيران تولي أهمية خاصة لهذا الموقف لأن الصين لها دور هام في المنطقة ومثل هذا الموقف من شأنه المساعدة للعودة الى مسار المصالحة و الهدوء في الدول التي تعاني من الأزمات.

و أشار إيراني الى محور آخر من مباحثاته مع المسؤولين الصينيين واضاف: في اجتماعاتنا مع الصينيين اقترحنا التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب و رحبت به بكين.

وأضاف أن الإرهاب من القضايا الهامة التي باتت تشكل تهديدا جديا للكثير من الدول فنحن نرحب بكل الجهود للقضاء على الإرهاب لأننا نعتقد أن الحلول العسكرية لا تنفع سورية كما انها تؤثر بشكل سلبي على كل المنطقة، وبامكاننا حل المشاكل عبر الحوارات الثنائية.

وزار المدير العام في الخارجية الايرانية لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا محمد إيراني، بكين إثر دعوة تلقاها من نظيره الصيني، حيث التقى في هذه الزيارة التي استغرقت يومين بمساعد وزير الخارجية الصينيي و مبعوث الصين الخاص الى سورية .