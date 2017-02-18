وفي تصريح ادلى به للصحفيين وصف بورمحمدي زيارته الى جمهورية آذربايجان بانها ايجابية، معربا عن امله بالمزيد من تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين في جميع المجالات.

واضاف، هنالك ثقة ملحوظة متبلورة بين مسؤولي ايران وجمهورية آذربايجان ولقد تم احباط مؤامرات الكثير من الاعداء الذين سعوا الى اثارة النفاق والشقاق بين شعبي ومسؤولي وقادة البلدين وتشديد الظنون وزعزعة الامن فيهما.

واعرب وزير العدل عن ارتياجه لنتائج زيارته الى جمهورية آذربايجان، وقال بشان البيان المشترك الموقع مع نظيره الآذربايجاني، ان البلدين اكدا على مكافحة الارهاب وتهريب المخدرات وكذلك التعاون العلمي والبحثي حيث تم التوقيع على وثائق التعاون بين البلدين.

واوضح بانه تم الاتفاق خلال الزيارة ايضا على تشكيل غرفة تحكيم تجارية مشتركة لحل الخلافات الادارية بين التجار والمستثمرين من البلدين وقال، ان المحادثات المبدئية قد اجريت في هذا المجال وتقرر اعداد اتفاقية في هذا المجال وتوقيعها من قبل الطرفين.

يذكر ان وزير العدل الايراني قام بزيارة الى جمهورية آذربايجان يومي الخميس والجمعة، التقى خلالها رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ووزير الداخلية ووزير العدل.