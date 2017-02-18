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رقم الخبر: 187774 تاريخ النشر: شباط 18, 2017 الوقت: 20:16 الاقسام: محليات  
وزير العدل: الاجواء العامة مهيأة لتطوير التعاون بين ايران وجمهورية آذربايجان

وزير العدل: الاجواء العامة مهيأة لتطوير التعاون بين ايران وجمهورية آذربايجان

اعلن وزير العدل الشيخ مصطفى بورمحمدي بان الاجواء العامة مهيأة كثيرا لتطوير التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربايجان.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين وصف بورمحمدي زيارته الى جمهورية آذربايجان بانها ايجابية، معربا عن امله بالمزيد من تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين في جميع المجالات.

واضاف، هنالك ثقة ملحوظة متبلورة بين مسؤولي ايران وجمهورية آذربايجان ولقد تم احباط مؤامرات الكثير من الاعداء الذين سعوا الى اثارة النفاق والشقاق بين شعبي ومسؤولي وقادة البلدين وتشديد الظنون وزعزعة الامن فيهما.

واعرب وزير العدل عن ارتياجه لنتائج زيارته الى جمهورية آذربايجان، وقال بشان البيان المشترك الموقع مع نظيره الآذربايجاني، ان البلدين اكدا على مكافحة الارهاب وتهريب المخدرات وكذلك التعاون العلمي والبحثي حيث تم التوقيع على وثائق التعاون بين البلدين.

واوضح بانه تم الاتفاق خلال الزيارة ايضا على تشكيل غرفة تحكيم تجارية مشتركة لحل الخلافات الادارية بين التجار والمستثمرين من البلدين وقال، ان المحادثات المبدئية قد اجريت في هذا المجال وتقرر اعداد اتفاقية في هذا المجال وتوقيعها من قبل الطرفين.

يذكر ان وزير العدل الايراني قام بزيارة الى جمهورية آذربايجان يومي الخميس والجمعة، التقى خلالها رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ووزير الداخلية ووزير العدل.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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