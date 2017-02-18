وفي حديث له خلال المراسم الختامية للاسبوع الفرنسي المنعقد في مدينة كاشان (وسط) قال لويس، ان الاواصر بين البلدين ايران وفرنسا قوية جدا وراسخة وان لهما تاريخا وحضارة عريقة جدا وباعثة على الفخر حيث ان الاثار التاريخية المتبقية شاهد على ذلك.

واكد بانه علينا في عالم اليوم ان نبني الجسور لا الجدران واضاف، ان السياحة يمكنها ان تشكل حلقة وصل بين الشعوب.

واشار الى انه مقيم في ايران منذ 4 اعوام مع اسرته وقد زار لغاية الان 29 محافظة في البلاد، لافتا الى ما تحظى به من اثار تاريخية عريقة في الكثير من مناطقها.

وقد اقيمت خلال الاسبوع الفرنسي في كاشان ورشات تعليمية في مجالات التصوير والطبخ الفرنسي والمسرح بحضور فنانين فرنسيين ومن كاشان في نزل العامريين الذي يعود بناؤه الى العهد الزندي وتم توسيعه في العهد القاجاري بواسطة سهام السلطنة عامري فرد.

ويستخدم نزل العامريين الان كمقر اقامة للسياح.