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رقم الخبر: 187772 تاريخ النشر: شباط 18, 2017 الوقت: 20:10 الاقسام: محليات  
قائد في الحرس الثوري: لو اتحدت كل التنظيمات الارهابية لما استطاعت الوصول الى حدود ايران

قائد في الحرس الثوري: لو اتحدت كل التنظيمات الارهابية لما استطاعت الوصول الى حدود ايران

قال قائد مقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" لحرس الثورة الإسلامية في شمال غربي البلاد العميد "محمد تقي أوصانلو"لا أحد من التنظيمات الإرهابية يتجرأ على الإقتراب من الحدود الشمالية الغربية لإيران.

و أشار العميد "أوصانلو" في مؤتمر صحفي يوم السبت عقد في مدينة زنجان إلى الأمن في الحدود الشمالية الغربية للبلاد، قائلاً: إن الحدود الشمالية الغربية للجمهورية الإسلامية تتمتع بحالة أمنية ممتازة، ولم يعد بمقدور الارهابيين سوى تنفيذ بعض محاولات الاغتيال التي يتم احباطها أيضا.

وأضاف العميد أوصانلو: لو إتحد جميع الدواعش والتكفيريين في العراق وسوريا لما استطاعوا الوصول الى حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو الاقتراب منها، لأن هذه الحدود بلغت من القوة أنه يصعب على أي تنظيم إرهابي الاقتراب منها.

وأشار قائد مقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" لحرس الثورة الإسلامية في شمال غربي البلاد إلى آخر الإنجازات التي تحققت في المواجهة مع الجماعات الإرهابية، قائلاً: إستطعنا إلحاق خسائر كبيرة بالعدو، وهذه الخسائر أفقدت العدو الجرأة في التفكير بالإقتراب من حدودنا ثانية.

وتابع: إننا نقوم حالياً برصد تحركات الجماعات الإرهابية وفي حال فكرت هذه الجماعات بالإقتراب من حدودنا، فإنها ستتلقى رداً مزلزلا وحاسماً من قبلنا.

وفيما يخص تخرصات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال العميد أوصانلو: ترامب لا يمكنه إرتكاب أي حماقة، مبيناً ان قائد الثورة الإسلامية رد على ترامب بهذا الشأن رداً رادعا.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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