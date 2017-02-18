التقى السفير الايراني في موسكو مهدي سنائي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي وبحث معه سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين خاصة العلاقات البرلمانية.

واشار سنائي خلال اللقاء الى ان علاقات التعاون بين ايران وروسيا شهدت تحولا ايجابيا في جميع المجالات ومنها السياسية والاقتصادية، مؤكدا وجود مشتركات في الرؤية لدى الطرفين حول القضايا الدولية والاقليمية ومن ضمنها مكافحة الارهاب.

واضاف السفير الايراني، ان رئيسي البلدين التقيا 8 مرات خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة وقد تم خلال الزيارة الرسمية الاخيرة التي قام بها الرئيس روحاني الى موسكو التوقيع على وثائق مهمة.

من جانبه اشار رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما الروسي الى تطوير علاقات بلاده مع ايران وقال، ان الرغبة سائدة في الدوما الروسي ايضا بتطوير العلاقات مع ايران.

واضاف سلوتسكي، انني على ثقة بانه ومن خلال اجتماعات لجان السياسة الخارجية في برلماني البلدين، ستتقارب مواقفنا اكثر فاكثر حول القضايا الاقليمية والدولية الاساسية ومن ضمنها قضية سوريا والشرق الاوسط.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على رفع مستوى التعاون بين برلماني البلدين وكذلك التعاون بين مجموعات الصداقة البرلمانية فيهما.

كما بحث سنائي ومستشار الرئيس الروسي انطوان كوبياكف في شؤون المنتديات والمؤتمرات الدولية حول تعزيز التعاون بينهما في شؤون اقامة المعارض والمنتديات والمؤتمرات الدولية المشتركة.

وتناول سنائي وكوبياكف ايضا، خلال اجتماعهما حول حضور مؤسسة "روس كنغرس" في النشاطات الاقتصادية الايرانية.

وتدار مؤسسة روس كنغرس باشراف مستشار الرئيس الروسي وتعد اكبر مؤسسة مسؤولة عن اقامة الملتقيات والمؤتمرات سان بطرسبورغ الاقتصادية وملتقيات فلاديفستوك وسوتشي وغيرها في روسيا.

ورعت المؤسسة المذكورة اقامة اول ملتقى تجاري ايراني روسي مشترك في العام الماضي بمشاركة اكثر من الف ناشط اقتصادي في طهران وعلى هامش انعقاد لجنة التعاون الاقتصادية المشتركة وكذلك الطاولة التخصصية المستديرة تحت شعار "ايران بعد الحظر.. بوابة الدخول الى الاسواق الدولية".