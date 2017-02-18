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رقم الخبر: 187770 تاريخ النشر: شباط 18, 2017 الوقت: 20:03 الاقسام: محليات  
موحدي كرماني: شعبنا في مسيرات انتصار الثورة وجه ضربة موجعة للأعداء
خلال اجتماع مجمع تشخيص مصلحة النظام

موحدي كرماني: شعبنا في مسيرات انتصار الثورة وجه ضربة موجعة للأعداء

إلتأم مجمع تشخيص النظام اليوم برئاسة آية الله موحدي كرماني وبحضور أكثرية أعضاء المجلس، وخلال الجلسة تم بحث عدد من مقرارات مجلس الشورى وإخضاعها للمطابقة مع البرنامج العام للتنمية في البلاد من قبل أعضاء المجلس.

وقد نوّه آية الله موحدي كرماني في بداية اللقاء بالحضور الملحمي لأبناء الشعب الإيراني في كافة أنحاء البلاد، واعتبر أنّ هذا الحضور يؤكد ثبات ووفاء الشعب للثورة الاسلامية، وتوجه بالتهنئة لقائد الثورة بمناسبة هذا الحضور الكبير وقال:"نفسية الشعب التي حضرت في مسيرات انتصار الثورة وجهت ضربة موجعة للأعداء وأجبرتهم على التّراجع".

كما وتوجه بالتبريك للفريق المصارعة الإيراني ولكافة الرياضيين في البلاد بمناسبة فوزه على نظيره الأميركي وتتويجه ببطولة العالم للمصارعة الحرّة .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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