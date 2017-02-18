ألقى آية الله الشيخ محسن الاراكي كلمة في ملتقى " الوحدة و الحضارة الاسلامية المعاصرة " ، الذي اقيم بجامعة همدرد بمدينة دلهي الهندية ، جاء فيها : المجتمع البشري اليوم ، و بعد ان ارهقته الحضارات المادية الشرقية و الغربية ، بات يتطلع الى حضارة جديدة تحقق له العدالة و الامن من جهة ، و الاستقرار و الرخاء من جهة أخرى .

واضاف: أننا نؤمن بكل ثقة و حزم ، بوحي من التجارب التاريخية و الادلة المنطقية ، أن الحضارة الاسلامية هي الحضارة الوحيدة المؤهلة التي بوسعها أن تشكل البديل الاصلح للحضارة الغربية المعاصرة . ذلك ان الحضارة الاسلامية تمتلك كافة عناصر القوة و قادرة على انتشال المجتمع البشري من الانحطاط الاخلاقي والثقافي والاقتصادي والسياسي، وإرساء حياة تزخر بالمحبة و السلام و الرخاء و الازدهار .

وفي جانب آخر من كلمته ، لفت الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية الى التحديات التي تواجه الامة الاسلامية موضحاً : لاشك أن تحديات كثيرة تقف في مواجهة الامة الاسلامية خلال مسيرتها لاستعادة مجدها و احياء حضارتها ، يمكن الاشارة اليها على نحو الاجمال . اولاً – مهاجمة وحدة و انسجام الامة الاسلامية التي تشكل التحدي الاكبر و الخطير للامة الاسلامية في الوقت الحاضر . لأن الامة التي تصادر هويتها لا تمتلك ارادة المقاومة و الثبات في مواجهة هجوم الاعداء، و تفتقد الى قدرة الصمود في المعترك الفكري و الحضاري في صراعها مع الحضارات العدائية .

ولفت آية الله الاراكي الى أن التحدي الثاني يتمثل في التشكيك بأسس و مباني الامة الاسلامية و الاصول الفكرية و المعتقدات الايمانية الرئيسية ، موضحاً : الامة الاسلامية لديها اصول فكرية و معتقدات اساسية يؤكدها العقل و الاحاديث و الروايات . و أن احد هذه المعتقدات الايمان بوحدانية الله تعالى ، و أن الله هو الآمر و الناهي ، و هو المالك الاوحد ، و هو الذي يفوض السلطة و الحكومة لمن يشاء ، و يسلبها ممن يشاء، وان الله تعالى بعث الانبياء ليحكموا بين الناس وفقاً للشريعة الالهية التي اوضحها الكتاب .

واضاف آية الله الاراكي : التحدي الثالث يكمن في فقدان البصيرة و الوعي اللازم و الكافي الذي تستطيع الامة على اساسه التمييز من جهة بين المؤمنين الخلص و المنافقين ، و بين العدو و الصديق من جهة أخرى .

و رأى الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية ، أن ظاهرة النفاق لعبت دوراً هاماً بالمراحل السابقة في اضعاف الامة من الداخل ، لافتاً الى أن النفاق اضطلع بذات الدور الذي يضطلع به في الوقت الراهن .. المنافقون هم ذات العناصر التي يستعين بها الاعداء لإلحاق الضرر بالامة من الداخل و تشويه صورتها.

و خلص آية الله الاراكي للقول : أن الاسلوب الذي يتبعه المنافقون للإضرار بالامة الاسلامية و اضعافها من الداخل ، يكمن في الدعوة الى التفرقة و إثارة الخلافات الداخلية ، و تحريف الاهداف ، و تشويه المعالم ، و الحؤول دون التعرف على المؤمنين الصادقين و الحليف و الصديق .. أن اساليب الاعداء تكمن في الحيلولة دون المواجهة مع العدو الحقيقي ، و محاولة تشويه مفاهيم الاسلام الاساسية و الاصول الايمانية الضرورية .