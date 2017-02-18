افتتح السبت المعرض التخصصي الـ37 لمنجزات الصناعة النووية الايرانية في كلية العلوم الانسانية بجامعة طهران.

ويقام المعرض الذي بدأ أعماله بحضور المساعد الخاص لرئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اصغر زارعان، على ثلاثة اقسام، قسم دورة الوقود النووي والمحطات والتطبيقات المحيطة بالصناعة النووية .

كما تعرض المنتجات الجديدة والتي تشمل اجهزة الطرد المركزي IR8، واجهزة الطرد المركزي من طراز توبولار والتي تستخدم في انتاج الادوية الحديثة التركيب.

هذا و على هامش افتتاح المعرض التخصصي السابع والثلاثين لانجازات قطاع الصناعة النووية اعلن المستشار الخاص لرئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية اصغر زارعان ان ايران تنتج الماء الثقيل باعلى نقاوة بالعالم وان بعض الدول الاوروبية تتطلع الى شراء هذا المنتوج منا .

واشار زارعان الى ان درجة نقاوة الماء الثقيل في منشاة اراك للماء الثقيل بلغت 99.95 بالمئة وقال ان هذا المنتوج هو الاكثر نقاوة بالعالم ونحن تمكنا لحد الان من تصدير نحو 70 طن من الماء الثقيل الى روسيا واميركا ونقوم سنويا بانتاج 20 طنا وان بعض الدول الاوروبية تتطلع لشراء ذلك منا ونحن بدورنا ندرس القضية حاليا علنا نتمكن من تصدير هذا المنتوج لاوروبا ايضا.

واشار الى محطتي توليد الطاقة الكهروذرية بطاقة الفي ميغاواط في مدينة بوشهر وقال وكما شهدنا فانه تم وضع حجر الاساس لبنائهما بتكاليف تصل الى عشرة مليارات دولار .

واكد زارعان ان الصناعة النووية في ايران تتواصل بنشاط وحيوية واخذت تترك تاثيرها على باقي الصناعات مشيرا الى انه سيجري في غضون شهرين تسليم معهد النفط اول نوع من اجهزة الطرد المركزي المحلية الصنع .

واوضح ان اجهزة الطرد المركزي ليست مختصة فقط بانتاج اليورانيوم مؤكدا ان لاجهزة الطرد المركزي استخدامات مختلفة .

وحول اجهزة الطرد المركزي من طراز IR8 قال ان هذا الجهاز تم تصميمه باسم ياقمر بني هاشم(ع) قبل 3 سنوات وقد جرى اختباره قبل اسبوعين بنجاح .

واضاف ان قدرة هذا الجهاز تصل الى 24 سو اي ما يعادل قدرة 24 جهاز طرد مركزي من طراز IR1 وهي ستسهل سد حاجة البلاد من اليورانيوم المخصب بنسبة 5 بالمئة.