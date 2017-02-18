اعرب قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمي السيد علي الخامنئي، عن شكره لجهود مسؤولي الاتحاد الايراني للمصارعة والمدربين وابطال المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة لفوزهم ببطولة العالم للمصارعة الحرة والتي اقيمت بمدينة كرمانشاه الايرانية.

واجرى مدير مكتب قائد الثورة اتصالا هاتفيا مع رسول خادم رئيس الاتحاد الايراني للمصارعة ليبلغه برسالة شكر قائد الثورة الاسلامية لمجموعة اتحاد المصارعة.

واعرب سماحة القائد في هذه الرسالة عن شكره لجهود مسؤولي الاتحاد والمدربين وابطال المنتخب الوطني للمصارعة الحرة لكسب هذا العنوان البطولي في مسابقات بطولة العالم للمصارعة الحرة بمدينة كرمانشاه (غرب ايران) وتحقيق الفخر للشعب الايراني.

كما هنأ العديد من المسؤولين اعضاء المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة بفوزهم ببطولة كاس العالم.