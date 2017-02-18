بغداد/نافع الكعبي - أفشلت قوات الحشد الشعبي، هجوماً مباغتاً شنه تنظيم داعش الإرهابي على تجمّعاتها المتمركزة في محيط بلدة تلعفر، غربي الموصل، للمرة الثالثة في هذه المنطقة خلال 48 ساعة، وفق ما صرحت به مصادر عسكرية عراقية، فيما أكد قائد رفيع بجهاز مكافحة الارهاب، أن عملية تحرير الجانب الأيمن لمدينة الموصل واستعادته من عصابات داعش الارهابية (ستنطلق هذا الأسبوع)، في حين دكت مدفعية الشرطة الاتحادية، أوكار عصابات داعش الارهابية في الجانب الأيمن لمدينة الموصل تمهيداً لاقتحامه، في وقت يستعد فيه العبادي للقاء نائب الرئيس الأميركي، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن لبحث الحرب ضد الإرهاب ومعركة الموصل.

وقال مصدر في قيادة العمليات العراقية المشتركة: إن العشرات من عناصر تنظيم داعش بدأوا، في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، هجوماً مباغتاً على مقرّات الحشد الشعبي المتواجدة في قرى الشريعة والمالحة وعين الحصان جنوبي تلعفر، مؤكداً اندلاع اشتباكات عنيفة تسبّبت بسقوط العديد من القتلى من عناصر داعش.

إلى ذلك، أكد العقيد في الفرقة التاسعة بالجيش العراقي فاضل الحيدري، السبت، أنّ تنظيم (داعش) يحاول فتح جبهات جديدة في الموصل، من أجل تأخير انطلاق عملية تحرير الجانب الغربي للمدينة، موضحاً لمصدر خبري، أنّ التنظيم الإرهابي، يستمدّ قوته في تلعفر من ارتباط البلدة بصحراء شاسعة تربط الموصل بمحافظتي صلاح الدين والأنبار.

وكانت قوات الحشد الشعبي، تمكنت، الجمعة، من إحباط هجوم لـ (داعش) على قرى جنوب تلعفر، مؤكدة، في بيان، أنّها اشتبكت مع عدد من عناصر التنظيم الذين حاولوا التغلغل في قرى عين الحصان، وعين طلاوي، والشريعة.

وأشار بيان للحشد الشعبي، إلى قيام تنظيم (داعش) بسحب عشرات المقاتلين التابعين من بلدة بادش، غربي الموصل، ونقلهم للاشتراك في معارك تلعفر، لافتاً إلى اندلاع خلافات بين عناصر التنظيم المحليين والأجانب.

* مقتل قائد المهمات الخاصة لـ (داعش) في العراق

وأعلن إعلام الحشد الشعبي عن مقتل قائد المهمات الخاصة لتنظيم (داعش) الإرهابي، بقصف مدفعي جنوب غرب تلعفر.

وذكر إعلام الحشد الشعبي في بيان: إن استخبارات الحشد الشعبي أكدت مقتل قائد المهمات الخاصة لداعش الإرهابي والمدعو نجم [ والملقب بعمو] خلال قصف مدفعي للحشد الشعبي على قرية عين طلاوي، جنوب غرب تلعفر.

* مكافحة الإرهاب: إنطلاق تحرير أيمن الموصل هذا الأسبوع

وفي السياق، قال قائد رفيع بجهاز مكافحة الارهاب، في تصريح خاص لوكالة كل العراق [أين]، ان عملية تحرير الجانب الأيمن لمدينة الموصل واستعادته من عصابات داعش الارهابية (ستنطلق هذا الأسبوع).

وذكر قائد القوات الخاصة الأولى في مكافحة الإرهاب الفريق الركن سامي العارضي لـ[أين]، ان إنطلاق معارك الجانب الايمن قريب جداً وخلال هذا الاسبوع على الأرجح.

وأضاف: إن قوات جهاز مكافحة الارهاب ستشترك في حرب المدن مبيناً: إن المعارك الاولية ستوكل للقطعات العسكرية الأخرى.

* مدفعية الاتحادية تدك أوكار داعش أيمن الموصل

في غضون ذلك، قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، في بيان: إن قطعات الشرطة الاتحادية قصفت عشرات الاهداف المنتخبة للدواعش تمهيدا لبدء عمليات تحرير الساحل الغربي من مدينة الموصل.

* الحشد الشعبي يفكك حقل ألغام جنوب

من جهة أخرى، أعلن قائد في الحشد الشعبي، عن تفكيك حقل ألغام أنشأه تنظيم (داعش) في منطقة الحردانية جنوب سامراء، فيما حذر من وجود مخلفات حربية في المنطقة (تهدد الجميع).

وقال آمر الفوج الثاني لواء 43 بالحشد محمد عباس، في حديث للسومرية نيوز إن الفوج الثاني مازال يمسح المنطقة حرصا على سلامة المدنيين، مبينا أن المعلومات الاستخبارية تشير إلى أن هناك مخلفات حرب وسلاح بالمنطقة يهدد الجميع.

* مقتل دواعش بينهم مسؤول قناصي التنظيم في كركوك

وعلى صعيد متصل، أعلن مسؤول محور غرب كركوك بقوات البيشمركة كمال كركوكي، عن مقتل سبعة عناصر من تنظيم (داعش) بينهم مسؤول قناصي التنظيم وإصابة آخرين بقصف جوي شمال غربي المحافظة.

وقال كركوكي في حديث صحافي: إن استخبارات البيشمركة تلقت معلومات استخبارية دقيقة عن قيام تنظيم داعش بتحركات في قرية المنصورية وقرب قرية كواز عرب الواقعة ضمن خط التماس بقضاء الدبس (45 كم شمال غربي كركوك)، للتعرض على قوات البيشمركة، مبينا انه بعد نقل المعلومات والإحداثيات للطيران الدولي نفذ ضربات جوية على تلك التجمعات ودمرها بالكامل.

وعلى صعيد ذي صلة، أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، بأن عنصرا في قوات البيشمركة قتل وأصيب آخر بنيران قناص تابع لتنظيم (داعش) شمال غربي المحافظة.

* (داعش) يمهل مسلحيه في ديالى وصلاح الدين لمغادرة الحويجة

الى ذلك، أكد القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري، أن تنظيم (داعش) أمهل مسلحيه من أهالي محافظتي ديالى وصلاح الدين 72 ساعة لمغادرة قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك، مبينا أن التنظيم يحاول تعزيز جيوب متناثرة له في هاتين المحافظتين. لافتا الى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لقطع خطوط التسلل المرصودة من الحويجة باتجاه المطبيجة لانها ستشكل خطرا جديا على مناطق محررة كثيرة.

* التحالف الدولي ينفذ 24 ضربة جوية في العراق وسوريا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، عن تنفيذ قوات التحالف العسكري ضد تنظيم (داعش) 24 ضربة جوية في العراق وسوريا، مشيرة الى أن الضربات أسفرت عن إصابة 35 عنصرا من مقاتليه.

وقالت القيادة المركزية في بيان: إن طائرات التحالف وأنظمة المدفعية نفذت في العراق يوم الاربعاء الماضي تسع ضربات بالتنسيق مع الحكومة العراقية بالقرب من مدينة الموصل في نينوى وقضاء راوة في محافظة الانبار، مبينة أن الضربات أسفرت عن اصابة 16 عنصرا من التنظيم وتدمير منشأتين لتجهيز السيارات المفخخة ومنشأة لتصنيع العبوات الناسفة ومخبأ، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بثلاثة طرق إمداد.

* طائرات حربية تركية تهاجم مواقع الـ PKK شمال اربيل

أفاد شهود عيان في محافظة أربيل، بأن طائرات حربية تركية هاجمت مناطق حدودية في جبال قنديل شمال المحافظة.

وقال أحد الشهود ويدعى سردار عارف في حديث للسومرية نيوز: إن طائرات حربية تركية قصفت مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل في المثلث العراقي التركي الإيراني، مبينا أن الهجوم مستمر (حتى الساعة).

وأضاف عارف: إن ألسنة النيران شوهدت تتصاعد من المواقع التي تتعرض للهجوم الجوي التركي، لافتا إلى أن حجم الخسائر لم يعرف لغاية الآن.

* تقرير أمريكي: العراق لديه استخبارات داخل الموصل

كشف تقرير لوكالة الاسوشيتدبرس الامريكية، عن امتلاك الاجهزة الاستخبارية العراقية لمئات المخبرين السريين داخل الموصل يوفرون معلومات ساعدت على ضرب تنظيم (داعش).

وقال مسؤولون عراقيون وفقاً للوكالة: إن هناك ثلاثمائة مخبر يوفرون معلومات هائلة كشفت في معركة تحرير المدينة موقف وتحركات المسلحين، وحذرت من هجمات بالسيارات المفخخة أو المتفجرات المخفية.

وأضاف: إن المعلومات ساعدت على تقديم قائمة بالمتعاونين مع داعش، ووفرت قاعدة البيانات هذه معلومات ادت الى القاء القبض على اكثر من تسعمائة شخص متعاونين مع داعش متخفين مع الاهالي داخل الموصل.

* لقاء مرتقب بين العبادي ونائب ترامب

من المقرر ان يجتمع رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على هامش مؤتمر ميونخ للامن، مع مايك بينس نائب رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب، حيث سيبحث الجانبان الحرب ضد تنظيم داعش والعمليات العسكرية الجارية لتحرير مدينة الموصل.

وكان العبادي قد وصل الى المانيا الجمعة لحضور مؤتمر ميونخ.

من جانبه، أكد وفد من الكونغرس الأميركي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت، استمرار الولايات المتحدة الأميركية بدعم العراق وحكومته، فيما لفت العبادي إلى حاجة القوات العراقية والأجهزة الأمنية للمزيد من الدعم.

* بريطانيا تجدد طرح مشروع تجريم (داعش)

جددت الحكومة البريطانية، طرح مشروع تجريم (داعش) وجلب قادتها للعدالة الدولية، وفيما ابدت واشنطن دعمها لجهود الحكومة العراقية في تحرير المدن، اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان العراق في آخر مرحلة للقضاء على (داعش).

وقال مكتب العبادي في بيان: إن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استقبل في مقر اقامته بميونخ وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، مبينا انه جرى بحث تطوير العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون في المجالات كافة وفي مقدمتها دعم القوات العراقية والاجهزة الامنية في مواجهة الارهاب.

* تقرير بريطاني: حلم بناء (دولة داعش) في طريقه للإنهيار التام

كشف تقرير بريطاني، أن حلم بناء الدولة بالنسبة لتنظيم (داعش) في طريقه للإنهيار (التام)، بعد الانتكاسات العسكرية الضخمة التي تعرض لها التنظيم في العراق وسوريا، وخسارته لأكثر من خمسين بالمئة من مناطق نفوذه.

وذكر تقرير نشره المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي في بريطانيا، إن ملياراً وتسعمئة مليون دولار، كان حجم ايرادات داعش ما بعد منتصف العام الفين واربعة عشر، الا أن هذا المبلغ انخفض في الآونة الاخيرة الى ثمانمئة وسبعين مليونا، وهو امر سينعكس بالتأكيد على نشاطات التنظيم وولاءات مقاتليه.

وعزا التقرير هذا التراجع في الايرادات المالية الى حالة الاستنزاف التي يعيشها داعش في ما تبقى من مناطق نفوذه القليلة في العراق وسوريا، وفقدانه لما استولى عليه سابقا من البنوك وآبار النفط ومخازن الاسلحة، بالاضافة الى الضرائب التي فرضها على السكان ومصادرة ممتلكات الاقليات، ومتاجرته غير المشروعة بالقطع الاثرية، فضلا عن النفقات التي تكبدها لتوفير الخدمات في تلك المناطق، ودفع رواتب الموظفين في المؤسسات المختلفة.

وتابع، أن نشاطات داعش العابرة لحدود دولته لم تكن بمعزل عن تكبيده أموالا إضافية، اذ يؤكد تقرير المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي ان تمويل عمليات داعش السابقة في فرنسا وبلجيكا والمانيا، إرتكز بشكل اساس على الخلايا التي نفذتها مع دعم بسيط من القيادة في الشرق الاوسط.

* النجباء: مؤتمر جنيف (المشبوه) دعوة لإعادة أيتام البعث المنحل

عدت حركة النجباء مؤتمر جنيف بانه دعوة خارجية للاصطفاف خلف مشروع السياسي ورجل الاعمال خميس الخنجر، واعادة ايتام البعث المنحل والقاعدة الإرهابية للواجهة السياسية من جديد.

وقال المتحدث الرسمي لحركة النجباء هاشم الموسوي في تصريح صحفي: إن المؤْتمرات الخارجِية المشْبوهه املاءات تآمرية وتخريببة ِيطبقها العملاء فِي البِلاد.

واشار إلى وجود مشاريع مشبوهة يجري الحديث عنها في اروقة مؤتمر جنيف وخلافات حول زعامة المشروع في المستقبل، وعلى الشركاء في العملية السياسية اعلان البراءة من هذه المؤتمرات المعادية للشعب وتجريم دعاتها.

وأختتم الجمعة في ضاحية قريبة من العاصمة السويسرية جنيف مؤتمر ما يسمى بـ (مصير العرب السُنة) بعد زوال عصابات داعش الإرهابية في العراق، نظمه المجلس الاوروبي للسلام استغرق ثلاثة ايام.

* (معارضون) عراقيون يخططون لعقد مؤتمر (آستانة العراق)

من جانبه، كشف النائب عن اتحاد القوى العراقية عبد الرحمن اللويزي، السبت، عن بدء قوى سنية بـ (التبشير) والتخطيط لعقد مؤتمر على غرار مؤتمر (آستانة) الخاص بالأزمة السورية، محذرا من أن المؤتمر سيحاول فرض (شخصيات إرهابية) على التحالف الوطني للتحاور معها مثلما حصل في سوريا.

وقال اللويزي في تصريح صحافي: إن القوى والشخصيات التي حضرت مؤتمر جنيف، بدأت بالحديث والتبشير لعقد مؤتمر اطلق عليه اسم مؤتمر (آستانة العراق) لتهيئة الاجواء بتقبل فكرة تقسيم العراق وتسويق ما يسمى بالمظلومية السنية عالميا تمهيداً لوضع دولي جديد.

وأضاف اللويزي: إن المؤتمر سيعمل على فرض شخصيات إرهابية ومطلوبة للقضاء كطارق الهاشمي ورافع العيساوي على التحالف الوطني للتحاور معهم مثلما فرضوا على الأسد التعامل والتحاور مع إرهابيين خلال مؤتمر آستانة الأخير.

























