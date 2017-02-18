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رقم الخبر: 187765 تاريخ النشر: شباط 18, 2017 الوقت: 19:00 الاقسام: محليات  
زيارة الرئيس روحاني الى موسكو ستشهد إبرام وثائق هامة بين البلدين
السفير الايراني في روسيا:

زيارة الرئيس روحاني الى موسكو ستشهد إبرام وثائق هامة بين البلدين

اكد السفير الايراني في موسكو، مهدي سنائي، ان الزيارة الرسمية المرتقبة لرئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني الى روسيا، ستفضي الى توقيع وثائق هامة بين البلدين.

وفي تصريح له خلال اللقاء مع رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي (ليونيد سلوتسكي)، السبت، وصف سنائي العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو بالايجابية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، لافتا الى الرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين حيال القضايا الاقليمية وخاصة موضوع مكافحة الارهاب.
واشار السفير الايراني في روسيا الى اللقاءات العديدة التي جرت خلال السنوات الثلاث الاخيرة بين الرئيسين الايراني والروسي، مؤكدا ان الزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس روحاني ستشهد توقيع عدد من الوثائق الهامة بين الجانبين.
من جانبه اكد سلوتسكي، في هذا اللقاء، رغبة الدوما في تنمية العلاقات وتعزيز التعاون بين ايران وروسيا، لافتا الى تواصل الجهود الثنائية في هذا الاطار، داعيا الى عقد اجتماعات مشتركة بين لجنتي السياسة الخارجية في برلماني البلدين.
وتطلع المسؤول الروسي، الى مزيد من التقارب بين مواقف طهران وموسكو تجاه القضايا الدولية والاقليمية الرئيسية بما فيها القضية السورية.
ويشير عدد من التقارير الاعلامية الى التحضيرات الاولية جارية لزيارة رئيس الجمهورية حسن روحاني الى موسكو ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي يرتقب ان تجري في آذار/مارس القادم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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