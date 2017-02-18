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رقم الخبر: 187764 تاريخ النشر: شباط 18, 2017 الوقت: 18:55 الاقسام: محليات  
جابري انصاري: اجتماع (آستانة 2) حقق تقدما في مسيرة المفاوضات السورية
معرباً عن أمله بإنهاء الأزمة بسرعة

جابري انصاري: اجتماع (آستانة 2) حقق تقدما في مسيرة المفاوضات السورية

أعلن مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية، حسين جابري انصاري، بأن مسيرة مفاوضات السلام السورية حققت تقدما ملموسا في اجتماع (آستانة 2)، معربا عن أمله بتوفر امكانية انهاء الازمة سريعا في اطار عملية آستانة وفي ظل الارادة الجادة لايران وروسيا وتركيا.

وفي تصريح ادلى به لوكالة انباء الاذاعة والتلفزيون الايرانية، السبت، قبيل مغادرته كازاخستان، قال حول مفاوضات آستانة: إن مسيرة المفاوضات حققت تقدما ملموسا.
واضاف: لقد توفرت الامكانية للمرة الثانية بعد عدة اعوام لجلوس وفد من عدد من الجماعات المسلحة مع وفد الحكومة السورية بمعية الدول الثلاث الضامنة في اطار جلسة عامة لاجتماع (آستانة 2).
واوضح جابري انصاري ان اجواء الاجتماع العام كانت أهدأ شيء ما مقارنة مع الاجتماع الاول (آستانة 1) واكثر تصالحيا خاصة في ادبيات الحديث وكيفية التعاطي بين الوفدين السوريين (الحكومة والمعارضة المسلحة).
واعتبر مسار حل الازمة السورية بانه يستغرق وقتا واضاف: لكننا نامل بانهاء الازمة السورية سريعا في اطار مسيرة آستانة وهي مسيرة جديدة، باستخدام إمكانيات الدول الثلاث ذات التأثير الأكبر في الساحة السورية وفي ظل الارادة الجادة التي ستبديها الدول الثلاث من نفسها.
وصرح رئيس الوفد الايراني المشارك في المفاوضات، ان ايران تعتقد منذ بداية الأزمة بان الحل السياسي هو الطريق لحل الازمة وينبغي ايجاد توافق سوري – سوري.
واضاف: انه وفي ظل التفهم المشترك الذي يتبلور بين مختلف اللاعبين خاصة هذه الدول الثلاث الاساسية المؤثرة في الساحة السورية –في اطار عملية آستانة– ورغم المشاكل والخلافات في وجهات النظر القائمة والتي كانت موجودة ايضا في (آستانة 2) والتي ربما ادت الى تأخير انعقاد الجلسة العامة للاجتماع، نأمل بان تصبح هذه الارادة الجادة والتفهم المشترك أساس تغيير المسارات في الساحة السورية وتوفير امكانية انهاء الكارثة الانسانية والازمة التي تكبدت في اطارها سوريا وشعبها اكبر الاضرار.
وتابع جابري انصاري: إن ايران ووفدها سعيا بكل الجهود في هذا المسار ووضعا جانبا المنغصات والمشاكل والخلافات، ليس بمعنى نسيانها بل بمعنى اننا سعينا من اجل هدف اكبر لنتعامل مع القضايا برؤية منفتحة ونوفر امكانية التحرك الى الامام.
يذكر ان اجتماع (آستانة 2) لحل الازمة السورية عقد يومي الخميس والجمعة في العاصمة الكازاخية.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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