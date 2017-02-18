نشرت وسائل إعلام ماليزية، السبت، صورة كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعد دقائق من تعرضه لتسمم أودى بحياته.

وأظهرت الصورة التي نشرتها صحيفة "نيو سترايتس تايمز" الأخ ملقى على مقعد بمطار كوالالمبور وذراعه ممدة، بينما يبدو أنه يعاني مزيجا من الألم والدوار، بحسب موقع "ديلي ميل".

وكان كيم جونغ نام قال لمسعفون في مطار كوالالمبور، قبل لحظات من وفاته، إنه تعرض للرش بمادة كيميائية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في طريقه إلى المستشفى.

واغتيل كيم جونغ نام، الاثنين، في مطار العاصمة الماليزية، وبحسب المسعفين في المطار فقد حدثت الوفاة نتيجة تعرضه لمادة كيميائية سامة.

ورغم أن كوريا الجنوبية ألقت باللوم في سلسلة اغتيالات بارزة أو محاولات قتل على كوريا الشمالية خلال العقود الماضية، فإن بيونغ يانغ عادة ما تنفي التورط في مثل هذه الجرائم، أو لا تعلق عليها.

وأطلقت وفاة كيم جونغ نام سيلا من التكهنات وروايات عن "مؤامرات" وتقارير غير مؤكدة من دول متناحرة.

وحتى صباح السبت، اعتقلت ماليزيا 4 أشخاص، أحدثهم يحمل بطاقة هوية تفيد بأنه يدعى ري جون تشول (46 عاما)، اعتقلته السلطات ليل الجمعة.







