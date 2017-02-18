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رقم الخبر: 187761 تاريخ النشر: شباط 18, 2017 الوقت: 19:52 الاقسام: رياضة  
لن نستخف بمباريات كأس الاتحاد

لن نستخف بمباريات كأس الاتحاد

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم السبت، إن فريقه لن يستخف بمواجهة بلاكبيرن.

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم السبت، إن فريقه لن يستخف بمواجهة بلاكبيرن روفرز المنافس في الدرجة الثانية عندما يلتقيان غدا الأحد في الدور الخامس للبطولة رغم الجدول المزدحم للفريق.
وودع تشلسي بقيادة مورينيو كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2005، أمام نيوكاسل يونايتد في نفس الأسبوع الذي فاز فيه فريقه على ليفربول في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية وعلى برشلونة في دوري الأبطال.
وقال مورينيو للصحفيين "نعم تعاملت باستخفاف مع هذه المباراة. في نفس الأسبوع كان لدينا مواجهة أمام برشلونة في دوري الأبطال ونهائي كأس رابطة الأندية أمام ليفربول وبينهما مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام نيوكاسل والتي تعاملت معها باستخفاف. كانت مغامرة كبيرة".
وسيقاوم مورينيو -الذي فاز فريقه 3-صفر على سانت إيتيين الفرنسي في ذهاب دور 32 للدوري الأوروبي الخميس الماضي- إغراء إجراء تغييرات كثيرة خلال المباراة على ملعب بلاكبيرن روفرز رغم خوضه الكثير من المباريات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المدرب البرتغالي "ركزت كثيرا على برشلونة وليفربول. وكان هذا جيدا لأننا هزمنا برشلونة وأحرزنا اللقب على حساب ليفربول. لكن شعور استخفافي بمباراة نيوكاسل لم يكن جيدا. لذلك لا أريد تكرار هذا الأمر. لو خسرت سيكون ذلك لأن المنافس أفضل منا".
وسيخوض يونايتد مباراة العودة في الدوري الأوروبي في فرنسا الأربعاء المقبل قبل مواجهة ساوثامبتون في نهائي كأس رابطة الأندية الأحد حيث يسعى مورينيو للقبه الأول مع النادي.
وأضاف "لن أستخف بالمباراة المقبلة. سنذهب إلى بلاكبيرن بكامل الاحترام للمنافس.. لذلك سأتعامل مع المباراة بمنتهى الجدية. سنخوض المباراة بتشكيلة جيدة واحترم المنافسة كثيرا".
 

 
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