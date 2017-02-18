التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بعدد من كبار مسؤولي الدول الأخرى ونظرائه على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي حيث اجرى الجانبان خلال هذه اللقاءات مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

فخلال لقائه السبت مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تباحث ظريف والعبادي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأهم التطورات في الساحة الاقليمية، والتقى ظريف ايضا الرئيس السلوفيني واستعرض الجانبان العلاقات بين البلدين.

وخلال لقاء ظريف بنظيره العماني السبت، اشاد بن علوي بدور الجمهورية الاسلامية في التحولات التي تشهدها المنطقة مشددا على أهمية تعميق العلاقات بين ايران وسلطنة عمان أكثر من أي وقت مضى.

كما التقى ظريف السبت الامين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كذلك التقى أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو، ووزراء خارجية روسيا وبريطانيا وفرنسا وتركيا واسبانيا ووزير الدفاع الباكستاني، فضلا عن منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني، التي اكدت أن على جميع الأطراف تنفيذ خطة العمل المشترك (الإتفاق النووي) بشكل كامل وفعال حتى انتهاء نفاذها.

والتقى وزير الخارجية الايراني أيضاً المبعوث الاممي الخاص في الشأن السوري ستيفان دي ميستورا ورئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وهيئة حكماء الامم المتحدة.

هذا وأعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي يشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن لن يلتقي نظيره الأمريكي.

وأكد قاسمي بان الوفد الايراني المشارك في مؤتمر ميونيخ الامني لن يشارك في اي حلقة نقاش يحضرها الصهاينة، مفندا مزاعم وسائل الاعلام الصهيونية التي ادعت بان ظريف وليبرمان سيحضران معا حلقة نقاش مشتركة.

ومن المقرر ان يلقي وزير الخارجية محمد جواد ظريف كلمة في حلقة نقاش حول الشرق الاوسط الجديد تعقد اليوم في اطار مؤتمر ميونيخ الامني.

وفي تصريح صحفي ادلى به لقناة (سي ان ان) على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ الامني يوم الجمعة، اشار ظريف الى الاوضاع الجارية في المنطقة، منددا بغزو اميركا للعراق وقال انه اسفر عن صنع داعش.

ولفت الى الاوضاع في سوريا، موضحاً: إن قرار وقف اطلاق النار في هذا البلد مايزال قائما الى حد كبير، معتبرا ان ارسال اميركا قواتها البرية الى سوريا سيسفر عن تأجيج نيران التطرف.

واكد انه لا يمكن الالتزام بحلول تعد جزءا من المشكلة، مبينا انه يتصور ان حضور القوات الاجنبية في اراضي هذا البلد العربي تعد توجيها للمجموعات المتطرفة على صعيد اجتذاب المزيد من الشبان الفقراء.

واشار، في جانب آخر من تصريحه، الى الإتفاق النووي بين ايران و(5+1) ووصفه بأنه الأفضل، مشددا ان هذا الإتفاق لن يلغى.

واكد ظريف، ان الاجماع الدولي يقوم على عدم إلغاء هذا الإتفاق، معتبراً الإتفاق النووي بمثابة انتصار لمنطق الدبلوماسية على منطق القوة الذي ثبت عدم فاعليته.

وانتقد قرارات اميركا في فرض حظر جديد على ايران، مشددا انه لن يجدي نفعا.

واوضح، ان الذين اختبروا الايرانيين يدركون ان التهديد لا فائدة منه بل الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة هي التي تجدي نفعا.

ولفت الى ان مخططات الرئيس السابق اوباما الرامية لاحتواء البرنامج النووي الايراني لم تنفعه بل أدت الى رفع عدد اجهزة الطرد المركزي في منشآت ايران النووية الى عشرة اضعاف، لذلك اضطر اوباما الى الجلوس الى طاولة المفاوضات.

وندد وزير الخارجية الايراني بقرار ترامب في فرض حظر على دخول الرعايا الايرانيين وستة بلدان اسلامية أخرى الى الاراضي الاميركية ووصفه بمثابة إساءة الى الشعب الايراني برمته.

واكد انه لا يمكن العثور على ايراني متورط بارتكاب الجرائم السابقة أو قام بعمل ارهابي ضد اميركي ما، بل ادانت طهران جميع الحوادث الارهابية في اميركا.

ووصف ظريف ابناء الجالية الايرانية في اميركا بانهم الأكثر نجاحا مقارنة بالآخرين في هذا البلد، وعدّ قرار ترامب بانه يتعارض مع سياسات الحكومات الاميركية السابقة.

كما كتب وزير الخارجية ظريف في تغريدة على تويتر رداً على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو حول البرنامج الصاروخي الايراني، قائلاً: إن الكيان الوحيد في الشرق الاوسط الذي يملك القنبلة النووية والصواريخ العابرة للقارات وسجلاً طويلاً من الاعتداءات هو الذي يئن من قدرات ايران الدفاعية ويبالغ في التخويف منها وهذا هو الفبركة بعينها للأخبار.

وكان نتنياهو قد أعلن في مؤتمره الصحفي مع ترامب قبل يومين ان ايران تسعى لانتاج صواريخ عابرة للقارات ومهاجمة اميركا.





