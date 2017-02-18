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رقم الخبر: 187758 تاريخ النشر: شباط 18, 2017 الوقت: 19:53 الاقسام: عربيات  
وفاة الزعيم "الاستقلالي" المغربي

وفاة الزعيم "الاستقلالي" المغربي

توفي مساء الجمعة محمد بوستة أحد أبرز الشخصيات التاريخية في المغرب وأحد مؤسسي حزب الاستقلال.

توفي مساء الجمعة محمد بوستة أحد أبرز الشخصيات التاريخية في المغرب وأحد مؤسسي حزب الاستقلال، عن 92 عاما، وفق ما أعلن حزب الاستقلال على موقعه على الإنترنت.
ولد بوستة في 1925 بمراكش ودرس بفرنسا القانون والفلسفة قبل أن يمتهن المحاماة في المغرب، وشغل منصب وزير 3 مرات.
وكان أحد مؤسسي حزب الاستقلال أقدم الأحزاب المغربية في أربعينات القرن الماضي، وتولى الأمانة العامة لحزب الاستقلال بعد وفاة علال الفاسي في 1974 وحتى استقالته في 1998.
وحزب الاستقلال (وطني محافظ) يعد هو الحزب التاريخي، الذي قاد حركة التحرر المغربية من الاستعمار الفرنسي، وهيمن هذا الحزب لفترة طويلة على الحياة السياسية في المملكة قبل أن يتراجع شيئا فشيئا نفوذه اعتبارا من 2011.
وقد حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2016.


 

 
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