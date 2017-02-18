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رقم الخبر: 187757 تاريخ النشر: شباط 18, 2017 الوقت: 19:53 الاقسام: دوليات  
ترحيب اوروبي بتراجع غامبيا عن انسحابها من المحكمة الجنائية

ترحيب اوروبي بتراجع غامبيا عن انسحابها من المحكمة الجنائية

رحب الاتحاد الاوروبي بتراجع جمهورية غامبيا رسميا عن قرار سحب توقيعها على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

رحب الاتحاد الاوروبي بتراجع جمهورية غامبيا رسميا عن قرار سحب توقيعها على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني في بيان إن المحكمة تجسد المعايير والقيم الدولية في محاكمة الجناة في الجرائم الدولية من خلال إجراءات عادلة وشفافة.
وأوضحت موغريني أن قرار تراجع رئيس غامبيا اداما بارو عن قرار الانسحاب يعكس مدى التزامه بتعهداته خلال حملته الانتخاببية. وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأعلنت غامبيا في اكتوبر الماضي عن قرار انسحابها من المحكمة الدولية بزعم تجاهل المحكمة النظر في جرائم حرب ترتكبها دول غربية وبالسعي فقط لمقاضاة الأفارقة.


 

 
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