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رقم الخبر: 187756 تاريخ النشر: شباط 18, 2017 الوقت: 19:56 الاقسام: رياضة  
إنجاز تاريخي في كأس إنجلترا

إنجاز تاريخي في كأس إنجلترا

حقق لينكولن، من الدرجة الخامسة، مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على بيرنلي من الدرجة الممتازة 1-صفر في عقر دار الأخير.

حقق لينكولن، من الدرجة الخامسة، مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على بيرنلي من الدرجة الممتازة 1-صفر في عقر دار الأخير، ملعب تورف مور، السبت، في ثمن نهائي مسابقة كأس إنجلترا.
وسجل شون راغيت هدف المباراة الوحيد قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة من ركلة ركنية.
وبات لينكولن أول فريق من خارج الدرجات الأربع الأولى في إنجلترا يبلغ الدور ربع النهائي منذ نجح في ذلك كوينز بارك رينجرز عام 1914.


 

 
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