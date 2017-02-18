حقق لينكولن، من الدرجة الخامسة، مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على بيرنلي من الدرجة الممتازة 1-صفر في عقر دار الأخير.

حقق لينكولن، من الدرجة الخامسة، مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على بيرنلي من الدرجة الممتازة 1-صفر في عقر دار الأخير، ملعب تورف مور، السبت، في ثمن نهائي مسابقة كأس إنجلترا.

وسجل شون راغيت هدف المباراة الوحيد قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة من ركلة ركنية.

وبات لينكولن أول فريق من خارج الدرجات الأربع الأولى في إنجلترا يبلغ الدور ربع النهائي منذ نجح في ذلك كوينز بارك رينجرز عام 1914.





