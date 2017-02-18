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رقم الخبر: 187755 تاريخ النشر: شباط 18, 2017 الوقت: 19:56 الاقسام: دوليات  
المغرب يخلص إسبانيا من أحد أخطر المجرمين تبحث عنهم

المغرب يخلص إسبانيا من أحد أخطر المجرمين تبحث عنهم

خلصت الأجهزة الأمنية المغربية، السلطات الإسبانية من شبح واحد من أخطر المجرمين العشرة الذين تبحث عنهم في الجارة الشمالية في السنوات الأخيرة بتهم متعددة.

خلصت الأجهزة الأمنية المغربية، السلطات الإسبانية من شبح واحد من أخطر المجرمين العشرة الذين تبحث عنهم في الجارة الشمالية في السنوات الأخيرة بتهم متعددة.
ونقل موقع أخبار اليوم المغربي عن وكالة الأنباء الإسبانية التي نقلت عن مصدر أمني أن الأمن المغرب تمكن من اعتقال المغربي مهدي الحدافي، البالغ من العمر 41 عاما، بتهمة قتل رجل أمني إسباني سنة 2005، دهسا بالسيارة.
المصدر ذاته اعتبر مهدي واحد من أخطر المجرمين العشر تبحث عنهم إسبانيا.
المغربي الذي تمت إحالته على القضاء يوم 12 يناير الماضي في مدينة الدار البيضاء يواجه تهم "استعمال سيارة بدون موافقة صاحبها والتزوير والقتل العمد مع سبق الإصرار".


 

 
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