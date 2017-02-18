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|رقم الخبر: 187754
|تاريخ النشر: شباط 18, 2017
|الوقت: 19:57
|الاقسام: دوليات
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مقاتلتان تعترضان طائرة قرب مقر ترامب
انطلقت في ولاية فلوريدا الأميركية طائرتان من طراز F-15 بعد إعلان حالة التأهب وحلقتا لاعتراض طائرة قرب مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب في بالم بيتش.
انطلقت في ولاية فلوريدا الأميركية طائرتان من طراز F-15 بعد إعلان حالة التأهب وحلقتا لاعتراض طائرة قرب مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب في بالم بيتش.
وذكرت قناة "Fox News " "أن طائرتي F-15S حلقتا بسرعة تفوق سرعة الصوت وهو ما نشر الذعر في نفوس الكثيرين من السكان المحليين".
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