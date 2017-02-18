انطلقت في ولاية فلوريدا الأميركية طائرتان من طراز F-15 بعد إعلان حالة التأهب وحلقتا لاعتراض طائرة قرب مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب في بالم بيتش.

انطلقت في ولاية فلوريدا الأميركية طائرتان من طراز F-15 بعد إعلان حالة التأهب وحلقتا لاعتراض طائرة قرب مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب في بالم بيتش.

وذكرت قناة "Fox News " "أن طائرتي F-15S حلقتا بسرعة تفوق سرعة الصوت وهو ما نشر الذعر في نفوس الكثيرين من السكان المحليين".



