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رقم الخبر: 187754 تاريخ النشر: شباط 18, 2017 الوقت: 19:57 الاقسام: دوليات  
مقاتلتان تعترضان طائرة قرب مقر ترامب

مقاتلتان تعترضان طائرة قرب مقر ترامب

انطلقت في ولاية فلوريدا الأميركية طائرتان من طراز F-15 بعد إعلان حالة التأهب وحلقتا لاعتراض طائرة قرب مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب في بالم بيتش.

انطلقت في ولاية فلوريدا الأميركية طائرتان من طراز F-15  بعد إعلان حالة التأهب وحلقتا لاعتراض طائرة قرب مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب في بالم بيتش.
وذكرت قناة "Fox News " "أن طائرتي F-15S حلقتا بسرعة تفوق سرعة الصوت وهو ما نشر الذعر في نفوس الكثيرين من السكان المحليين".

 

 
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