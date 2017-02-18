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رقم الخبر: 187753 تاريخ النشر: شباط 18, 2017 الوقت: 19:57 الاقسام: دوليات  
غوتيريس يستبعد تسوية الأزمة السورية قريبا

غوتيريس يستبعد تسوية الأزمة السورية قريبا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن اعتقاده بصعوبة وعدم إمكانية تسوية الأزمة في سوريا في المستقبل القريب.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن اعتقاده بصعوبة وعدم إمكانية تسوية الأزمة في سوريا في المستقبل القريب.
وقال غوتيريس في كلمة له خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "لست متأكداً من إمكانية حل الأزمة السورية في المستقبل القريب.. السلام في سوريا ممكن فقط عندما يدرك جميع الأطراف أنه لا يمكن لأي منها أن يحقق النصر"، مشيرًا إلى أن هذا الإدراك غير موجود حاليا.
وأضاف الامين العام للأمم المتحدة "لذلك لست متفائلا بخصوص حل النزاع السوري في القريب العاجل"، وقال: "لا يمكن الانتصار على داعش إلا بعد العثور على حل سياسي شامل للنزاع في كل من سوريا والعراق".

 

 
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