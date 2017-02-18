أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة السبت 18 فبراير/شباط أن طائراته دمرت مبنى في المجمع الطبي الرئيسي غرب مدينة الموصل، يشتبه في أنه يضم مركز قيادة لتنظيم "داعش الارهابي".

من جهتهم، أعلن المسلحون في بيان على الإنترنت، أن "الضربة التي نفذت الجمعة قتلت 18 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال وأصابت 47 شخصا"، ولا يمكن التأكد من صحة الرواية، حيث إن وسائل الإعلام لا تستطيع دخول الشطر الغربي من الموصل أو أي منطقة خاضعة لسيطرة التنظيم في كل من العراق وسوريا.



