  • السبت ٢١ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • السبت , فبراير 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187751 تاريخ النشر: شباط 18, 2017 الوقت: 18:25 الاقسام: اقتصاد  
لأول مرة.. إمرأة تترأس البورصة السعودية

لأول مرة.. إمرأة تترأس البورصة السعودية

أصبحت سارة السحيمي، أول إمرأة ترأس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول)، أكبر بورصة في الشرق الأوسط، والجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن ذلك جاء خلال أول اجتماع عقده مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) في دورته الرابعة، الخميس الماضي، وذلك بمقر الشركة في مدينة الرياض وبحضور جميع أعضائه.

وتشغل سارة السحيمي حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، وعضو بمجلس الإدارة فيها منذ مارس/ آذار 2014، والتي تعد من أكبر مديري الأصول في السعودية.

وشغلت السحيمي سابقاً منصب مدير تنفيذي ورئيس قسم الاستثمار في إدارة الأصول بشركة (جدوى) للاستثمار والتي انضمت إليها في مايو/ أيار عام 2007، كمدير أول للمحافظ الاستثمارية.

وقبل ذلك، عملت السحيمي بمنصب مدير أول المحافظ الاستثمارية في إدارة الأصول في مجموعة (سامبا) المالية.

واختيرت السحيمي في سبتمبر/ أيلول عام 2013، لتصبح واحدة من بين 16 عضواً في اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية والتي عملت فيها لمدة عامين.

وكانت السحيمي قد تخرجت من جامعة (هارفرد) الأمريكية عبر برنامج إدارة الأعمال في 2015، وقبل ذلك تخرجت من جامعة الملك سعود بدرجة البكالوريوس في المحاسبة بمرتبة الشرف الأولى.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/7695 sec