أصبحت سارة السحيمي، أول إمرأة ترأس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول)، أكبر بورصة في الشرق الأوسط، والجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن ذلك جاء خلال أول اجتماع عقده مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) في دورته الرابعة، الخميس الماضي، وذلك بمقر الشركة في مدينة الرياض وبحضور جميع أعضائه.

وتشغل سارة السحيمي حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، وعضو بمجلس الإدارة فيها منذ مارس/ آذار 2014، والتي تعد من أكبر مديري الأصول في السعودية.

وشغلت السحيمي سابقاً منصب مدير تنفيذي ورئيس قسم الاستثمار في إدارة الأصول بشركة (جدوى) للاستثمار والتي انضمت إليها في مايو/ أيار عام 2007، كمدير أول للمحافظ الاستثمارية.

وقبل ذلك، عملت السحيمي بمنصب مدير أول المحافظ الاستثمارية في إدارة الأصول في مجموعة (سامبا) المالية.

واختيرت السحيمي في سبتمبر/ أيلول عام 2013، لتصبح واحدة من بين 16 عضواً في اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية والتي عملت فيها لمدة عامين.

وكانت السحيمي قد تخرجت من جامعة (هارفرد) الأمريكية عبر برنامج إدارة الأعمال في 2015، وقبل ذلك تخرجت من جامعة الملك سعود بدرجة البكالوريوس في المحاسبة بمرتبة الشرف الأولى.